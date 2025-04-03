Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Калушский городской совет.

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На Прикарпатье провели в последний путь павшего защитника

В селе Боднаров Ивано-Франковской области в последний путь провели павшего защитника Юрия Мациборского. Он считался пропавшим без вести 15 месяцев.

Так, уроженец Прикарпатья стал на защиту страны в октябре 2023 года. Юрий Мациборский служил заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором механизированного взвода механизированной роты одной из воинских частей.

В декабре 2023 года связь с Юрием оборвалась. С тех пор защитник считался пропавшим без вести. Недавно подтвердился трагический факт – Юрий Мациборский погиб в бою с врагом. В ходе экспертиз было установлено, что защитник погиб 13 декабря 2023 года во время выполнения боевого задания в результате штурмовых действий врага на Харьковском направлении.

Во вторник, 1 апреля, Юрия Мациборского провели в последний путь. Похоронили героя в родном селе Боднаров.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная и светлая память защитнику Украины!

Юрия Мациборского провели в последний путь – больше в галерее

Как добавили в Калушском горсовете, Юрий Мациборский родился 9 мая 1983 года в селе Брынь на Ивано-Франковщине. Здесь прошли детские и школьные годы. Впоследствии Юрий получил высшее образование, получил профессию токаря, женился и поселился в селе Боднаров.

В браке с любимой женой Надеждой родился сын Юрий.

Юрий Мациборский был искренним другом, отзывчивым, добрым человеком. Имел много мечтаний и планов на будущее. Но, к сожалению, все надежды перечеркнула страшная война. Юрий Мациборский навсегда в памяти родных, близких, друзей, в летописи героической борьбы украинского народа за свободное будущее,

– выразили соболезнования в горсовете.

На фронте погиб защитник из Винницы лейтенант Андрей Гунько. Защитник воевал с первых дней полномасштабного вторжения России, сдерживая наступление на разных направлениях фронта.