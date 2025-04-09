Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Шевченківське районне управління ДСНС України в столиці. Рятувальники провели в останню путь побратима в середу, 9 квітня.

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Що відомо про захисника

Демʼян був пожежним-рятувальником із 2017 року – він виносив людей із полум’я та стояв пліч-о-пліч із небезпекою.

Уже в листопаді 2024 року чоловік приєднався до лав ЗСУ, ставши на захист рідної землі в найтяжчий час.

Дем’ян усе своє свідоме життя присвятив служінню народу. Його подвиг – не просто частина історії. Це жива пам’ять, що назавжди залишиться в наших серцях. Це приклад незламності. Це світло, яке не згасне,

– написали в ДСНС.

Рятувальники попрощалися з побратимом: дивіться фото

До слова, під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув поліцейський, майор Володимир Хіміч, родом з окупованого селища Олександрівка. В останню путь воїна проводжали на Полтавщині, у нього залишилися дружина та 2 доньки.