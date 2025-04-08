З ним попрощалися на Полтавщині. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Нацполіцію.

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Ворожий дрон обірвав життя Володимира Хіміча

Володимир Хіміч був родом із селища Олександрівка Мар'їнського району, яке нині окуповане ворогом.

Свою службу в правоохоронних органах розпочав у 2002 році. До війни він був старшим інспектором-черговим у поліції Курахового.

Згодом майор одним із перших вступив до лав стрілецького батальйону поліції, щоб захищати Україну від загарбників. Він був інспектором взводу.

Поліцейський виконував бойові завдання поблизу Торецька. На жаль, 1 квітня російський дрон завдав йому смертельного поранення та обірвав життя захисника.

Прощання із Володимиром Хімічем пройшло у місті Решетилівка на Полтавщині, де наразі проживають його рідні.

В останню путь воїна провели найрідніші люди, побратими, керівництво поліції Донеччини.

Майору – назавжди 42 роки. У нього залишилися мати, дружина та доньки 3 та 13 років.

Порядна та щира людина, добросовісний і відповідальний правоохоронець – таким Володимир залишиться в пам'яті своїх побратимів і колег,

– написали у Нацполіції.

Поліцейські та рідні віддали Володимиру Хімічу останню шану / Фото Нацполіції



24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким Володимира Хіміча. Вічна та світла пам'ять захиснику України!