Він був активістом та дизайнером, деякі роботи якого відомі багатьом українцям. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на рух "Демократична Сокира".

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Впертий, але до біса розумний, – друзі

Вадим Балановський часто брав участь в акціях "ДемСокири", сеймах та інших зустрічах активістів ще до повномасштабного вторгнення.

Ви точно бачили роботи Вадима Балановського у своїй стрічці. У будь-якому зображенні чи графіці, до яких він торкався, був унікальний і миттєво впізнаваний стиль. Його праці чіпляли й не давали відводити погляд, змушували розглядати кожну деталь,

– написали в організації.

Як розповіли у "Вечірньому Києві", саме Вадим Балановський працював над реверсом обігової пам'ятної 10-гривневої монети: на ній на реверсі зображено дві стилізовані фігури військовослужбовців, а також логотип та гасло Сил ТрО ЗСУ "Готові до спротиву".

Пам'ятна монета номіналом 10 гривень / Фото НБУ

У пам'яті рідних та близьких він залишиться активним, сміливим, принциповим та небайдужим.

"Впертий, але до біса розумний. Може занадто різкий, але запальний. Творчий, талановитий, креативний. Вадиме, ще стільки епітетів можна написати… Цю харизму треба бачити… Ці виродки забрали твоє життя. Але вони ніколи не заберуть те, що ти робив протягом нього", — написав його друг Владислав Гребельник.

З 2022 року Вадим служив у лавах 414 окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра".

Вадим був членом нашої великої сім'ї, яка зменшується з кожним роком війни. Війна забрала його і не віддасть. Задач у нас всіх декілька, головна – помста. За нього та за всіх інших,

– написав співзасновник "ДемСокири" Юрій Гудименко.

Прощання з воїном відбудеться у вівторок, 8 квітня, о 14:00 в Київському крематорії, що на вулиці Байковій, 16.

У нього залишилася дружина та донька.