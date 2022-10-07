Также в Украине отсрочена демобилизация, которая была запланирована на декабрь-октябрь этого года. Об этом говорится в указе президента об очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году.

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Когда в Украине возможна демобилизация

Демобилизация проводится путем расформирования воинских частей, соединений и объединений, штабов, учреждений, вспомогательных подразделений, увольнения в запас избыточного личного состава.

Так, Зеленский отложил ее на срок не ранее объявления в установленном порядке демобилизации. Таким образом, демобилизация в Украине возможна только после отмены военного положения, то есть после окончания войны.

Что означает отмена осеннего призыва

Новый указ Зеленского не предусматривает никаких изменений. Он фактически является продолжением процессов, которые продолжаются с весны. Единственное изменение – демобилизация военнослужащих отсрочена и увольнение в запас будет происходить не раньше ее объявления.

Напомним, ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что комитет Рады поддержал законопроект о праве на демобилизацию родителей, у которых 3 детей. Законопроект был поддержан за основу и в целом. То есть, когда его вынесут на рассмотрение Рады, то будет принято одним голосованием. Теперь дело за согласительным советом.

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