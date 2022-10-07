Також в Україні відтерміновано демобілізацію, яка була запланована на жовтень – грудень цього року. Про це мовиться в указі президента про чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2022 році.

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Коли в Україні можлива демобілізація

Демобілізація проводиться шляхом розформування військових частин, з'єднань і об'єднань, штабів, установ, допоміжних підрозділів, звільнення у запас надлишкового особового складу.

Так, Зеленський відклав її на термін не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації. Таким чином, демобілізація в Україні можлива тільки після скасування воєнного стану, тобто після закінчення війни.

Що означає скасування осіннього призову

Новий указ Зеленського не передбачає жодних змін. Він фактично є продовженням тих процесів, які тривають з весни. Єдина зміна – демобілізація військовослужбовців відтермінована й звільнення в запас відбуватиметься не раніше її оголошення.

Нагадаємо, раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що комітет Ради підтримав законопроєкт про право на демобілізацію батьків, які мають 3 дітей. Законопроєкт підтримали за основу та в цілому. Тобто, коли його винесуть на розгляд Ради, то ухвалять одним голосуванням. Тепер справа за погоджувальною радою.

Варте уваги – Зеленський скасував осінній призов та відтермінував демобілізацію: дивіться відео