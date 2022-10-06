Хто може вручати повістки

Існує чимало суперечностей у законному врученні повісток. Є певні категорії осіб, які мають право вручати їх – це не представники поліції, Збройних Сил України та тероборони.

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Так, мають право вручати повістки працівники територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки, тобто колишні військкомати.

Також повістки можуть вручати представники комунальних установ, роботодавці та відповідні особи в освітніх закладах.

До речі, місце для вручення повісток ніяк не регламентоване законодавством – тільки перелік осіб, які їх вручають. Це означає, що вам можуть вручити повістку у будь-якому місці, і це законно.

Яка інформація має бути у повістці

Військком має сформувати повістку, заповнити туди ваші персональні дані і передати її уповноваженій особі. На повістці мають бути написані:

ім'я, прізвище та по батькові

адреса

військова спеціальність, яку вказали на повістці, має збігатися зі спеціальністю, яку вказали у військовому квитку

Також повинен бути зазначений вид повістки. Ще у ній має бути прописана дата, час, адреса прибуття мобілізованого та список документів, які потрібно взяти із собою. Повістка повинна бути завірена підписом військового комісара і скріплена печаткою.

Якщо людина, яка вручає вам повістку, "на ходу" заповнює порожній бланк з підписом і печаткою керівника територіального центру, можна фіксувати такі дії на відео, викликати юристів та поліцію. Потім ви можете оскаржити такі дії.

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