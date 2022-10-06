Раніше роботодавці були вимушені зберігати робоче місце та заробітну плату мобілізованого чоловіка. Однак відбулися певні зміни у законодавстві.

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Роботодавець не виплачуватиме середню зарплатню

Так, обов'язок роботодавця виплачувати мобілізованому працівникові зарплату скасували. Він покладався на нього з 2014 року, коли було прийняте відповідне законодавство у зв'язку з агресією Росії на Донбасі. Однак воно не враховувало таку масовість призову, як це є зараз.

Тож тепер згідно з законопроєктом №7251, роботодавець тепер не має зберігати середній заробіток тих працівників, які були призвані на військову службу. Однак є певні вийнятки для педагогічних та науково-педагогічних працівників, а також для тих, хто взяв добровільну участь в ТрО.

Раніше начальник відділу управління Держпраці в Чернігівській області Дмитро Козлов підкреслював, що за нормами Конституції України, закон не має зворотної сили в часі. А значить, якщо працівники відправилися на військову службу до моменту змін у законі, то за ними зберігався середній заробіток. Якщо роботодавець не погоджується з цим, то можна подавати до суду.

За мобілізованими зберігається робоче місце

Після змін до законодавства роботодавців зобов'язали за мобілізованими зберегти місце праці та посаду. Для цього працівники повинні надати своєму роботодавцю копію контракту, на основі якого видається указ про так зване увільнення працівника від виконання обов'язків. Роботодавець має гарантувати мобілізованому працівнику те, що збереже його робоче місце і посаду.

Також роботодавець не має права зарахувати як прогул відсутність працівника, коли той проходить медогляд після отримання повістки.

Мобілізація в Україні: останні новини

1 жовтня Володимир Зеленський скасував осінній призов на строкову військову службу та відтермінував демобілізацію. Ці укази вже набули чинності.

Про це заявляв і керівник Офісу Президента Михайло Подоляк. Він пояснив це тим, що Україна вже створила резерви через систему територіальної оборони і буде активно використовувати ці резерви.

Проте міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю ані підтвердив, ані заперечив це твердження. Він лиш наголосив на тому, що відповідне рішення ухвалюватиме Генштаб ЗСУ.

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