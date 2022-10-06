Ранее работодатели были вынуждены сохранять рабочее место и заработную плату мобилизованного мужчины. Однако произошли определенные изменения в законодательстве.

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Работодатель не будет выплачивать среднюю зарплату

Так, обязанность работодателя выплачивать мобилизованному работнику зарплату отменили. Он возлагался на него с 2014 года, когда было принято соответствующее законодательство по агрессии России на Донбассе. Однако оно не учитывало такую массовость призыва, как это сейчас.

Теперь согласно законопроекту № 7251, работодатель теперь не должен сохранять средний заработок тех работников, которые были призваны на военную службу. Однако есть определенные исключения для педагогических и научно-педагогических работников, а также для тех, кто принял добровольное участие в ТРО.

Ранее начальник отдела управления Гоструда в Черниговской области Дмитрий Козлов подчеркивал, что по нормам Конституции Украины, закон не имеет обратной силы во времени. А значит, если работники отправились на военную службу к моменту изменений в законе, за ними сохранялся средний заработок. Если работодатель не согласен с этим, можно подавать в суд.

За мобилизованными сохраняется рабочее место

После изменений в законодательство работодателей обязали за мобилизованными сохранить место работы и должность. Для этого работники должны предоставить своему работодателю копию контракта, на основе которого выдается указ о так называемом увольнении работника от исполнения обязанностей. Работодатель должен гарантировать мобилизованному работнику, что сохранит его рабочее место и должность.

Также работодатель не имеет права отнести как прогул отсутствие работника, когда тот проходит медосмотр после получения повестки.

Мобилизация в Украине: последние новости

1 октября Владимир Зеленский упразднил осенний призыв на срочную военную службу и отсрочил демобилизацию. Эти указы уже вступили в силу.

Об этом заявлял и руководитель Офиса Президента Михаил Подоляк. Он объяснил это тем, что Украина уже создала резервы через систему территориальной обороны и активно будет использовать эти резервы.

Однако министр обороны Алексей Резников в интервью ни подтвердил, ни опроверг это утверждение. Он лишь отметил, что соответствующее решение будет принимать Генштаб ВСУ.

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