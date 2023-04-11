Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, как и кто может решить эту проблему.
По теме 350 гривен в месяц: почему украинские срочники уже более 2 лет на службе
Нет процесса демобилизации
Он отметил, что решение этого вопроса имеет 3 составляющие:
- во-первых, срочники могут подписать контракт и перейти в Вооруженные Силы Украины в полном объеме;
- во-вторых, нет процесса демобилизации во время военного положения. Поэтому нужно его отработать через соответствующие парламентские комитеты, ведь это вопрос изменения регламента;
- в-третьих, депутаты Верховной Рады, которые должны заниматься этими вопросами, должны коммуникировать и рассказывать, что они будут делать для решения этой проблемы.
"Депутаты должны не заниматься популизмом, а продискутировать, какие именно законы запрещают демобилизацию", – заметил Подоляк.
Михаил Подоляк рассказал о возможности демобилизации срочников: смотрите видео
Было бы продуктивно
Срочники выполняют определенную работу: в частности, охраняют воинские части. В то же время воюющие люди находятся в ротациях, и не могут выполнять ту работу, которую могут срочники.
Михаил Подоляк подчеркнул, что депутатам нужно встречаться с представителями полупрофессиональных союзов, которые занимаются проблемами срочников. Он считает, что если бы депутаты обсуждали проблемы срочников и предлагали их решение, это было бы продуктивно.
Какая ситуация с срочниками в Украине
- В стране есть примерно 26 тысяч срочников. Те из них, которых призвали в 2020-2021 годах, до сих пор не демобилизованы. Поэтому встал вопрос об увольнении их с военной службы.
- Депутатами Верховной Рады был зарегистрирован соответствующий законопроект, предлагающий освободить срочников, отслуживших срок, установленный законом. Однако они будут обязаны 5 дней прибыть в свой ТЦК и встать на учет. То есть их могут мобилизовать в ряды ВСУ.
- В Министерстве обороны предложили оставить срочников на военной службе и повысить их оклад до 5168 гривен. В Минобороны объяснили, что срочники необходимы для охраны складов, баз и арсеналов.