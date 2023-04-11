Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, як і хто саме може розв'язати цю проблему.

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Немає процесу демобілізації

Він зауважив, що розв'язання цього питання має 3 складові:

по-перше , строковики можуть підписати контракт і перейти до Збройних Сил України в повному обсязі;

, строковики можуть підписати контракт і перейти до Збройних Сил України в повному обсязі; по-друге , немає процесу демобілізації під час воєнного стану. Тому потрібно його відпрацювати через відповідні парламентські комітети, адже це є питання зміни регламенту;

, немає процесу демобілізації під час воєнного стану. Тому потрібно його відпрацювати через відповідні парламентські комітети, адже це є питання зміни регламенту; по-третє, депутати Верховної Ради, які мають опікуватись цими питаннями, повинні комунікувати і розповідати, що вони будуть робити для розв'язання цієї проблеми.

"Депутати мають не займатися популізмом, а продискутувати, які саме закони забороняють демобілізацію", – зауважив Подоляк.

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Було б продуктивно

Строковики виконують певну роботу: зокрема, охороняють військові частини. Водночас люди, які воюють, перебувають в ротаціях, і не можуть виконувати ту роботу, яку можуть строковики.

Михайло Подоляк наголосив, що депутатам потрібно зустрічатись з представниками напівпрофесійних союзів, які опікуються проблемами строковиків. Він вважає, що якби депутати обговорювали ці проблеми і пропонували їхнє вирішення, це було б продуктивно.

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