В Украине же общая мобилизация и военное положение продолжались уже 6 раз, последний раз – до 20 мая 2023 года. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, как проходит служба срочников в военное время.

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Что известно о службе срочников во время войны в Украине

Дмитрий Лубинец заявил, что решение о продлении срочной службы во время войны основывается на норме закона о воинской обязанности и военной службе. Согласно ему, с момента введения в стране военного положения и до объявления демобилизации, военная служба для военнослужащих-срочников продолжается, даже если истек ее срок.

Более того, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека пояснил, что Владимир Зеленский внес изменения в указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, сроки проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году".

Им, в частности, предусмотрено, что военнослужащие, выслужившие установленные сроки срочной военной службы, могут быть уволены в запас, "но не ранее объявления в установленном порядке демобилизации",

– заявил Лубинец.

Чиновник объяснил, что сейчас имеем такую ситуацию:

в Украине военное положение продлили до 20 мая, демобилизация не объявлена. Если срок действия военного положения продлят еще, то и сроки увольнения со срочной военной службы снова сдвинутся;

срочники могут подписать контракт и получать деньги за службу.

Кроме того, военные срочной службы, которые принимают участие в боевых действиях или обеспечивают нацбезопасность и оборону, отпор и сдерживание агрессии России в районах их ведения на время работы получают 100 тысяч гривен в месяц.

Однако оплачивают бойцам эти деньги только за дни участия в боевых действиях. В частности, на временно оккупированной Россией территории Украины, между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора.

Обратите внимание! Демобилизация в Украине возможна только после окончания войны или вследствие мирного разрешения конфликта, который повлек за собой необходимость мобилизации. Тогда ВСУ и народное хозяйство страны с военного состояния переходят на мирное.

Резников предполагал, что срочная служба может не понадобиться