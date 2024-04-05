Генеральный штаб ВСУ сообщил, что до конца весны около 7 тысяч украинских военных срочной службы уволят в запас.
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В ведомстве заявили, что в течение апреля – мая, согласно указу президента Украины №149, в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и других военных формированиях осуществляется увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы.
"Всего в Вооруженных силах Украины и Государственной специальной службе транспорта подлежат увольнению около 7 тысяч человек", – говорится в сообщении.
Демобилизация срочников
- В начале масштабного вторжения было решено, что срочники во время военного положения остаются на военной службе. Их могли демобилизовать только на некоторых основаниях.
- Но в феврале 2024 года Верховная Рада приняла закон о демобилизации военных срочной службы, а президент Владимир Зеленский подписал его.
- Позже глава государства своим указом установил сроки демобилизации срочников. Их уволят в запас в апреле – мае этого года.