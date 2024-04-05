Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що до кінця весни близько 7 тисяч українських військових строкової служби звільнять у запас.
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У відомстві заявили, що протягом квітня – травня, згідно з указом президента України №149, у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту та інших військових формуваннях здійснюється звільнення до запасу військовослужбовців строкової військової служби.
"Загалом у Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту підлягають звільненню близько 7 тисяч осіб ", – йдеться у повідомленні.
Демобілізація строковиків
- На початку масштабного вторгнення було вирішено, що строковики під час воєнного стану залишаються на військовій службі. Їх могли демобілізувати лише на деяких підставах.
- Та у лютому 2024 року Верховна рада ухвалила закон про демобілізацію військових строкової служби, а президент Володимир Зеленський підписав його.
- Пізніше глава держави своїм указом встановив терміни демобілізації строковиків. Їх звільнять у запас квітні – травні цього року.