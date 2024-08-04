Демобилизация из армии во время военного положения возможна: при каких условиях

Сейчас демобилизация в Украине не проводится. Поскольку новый закон о мобилизации не предусматривает такой возможности.

Однако во время военного положения это можно осуществить, если для этого есть основания, определенные законодательством.

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Как можно уволиться со службы

По статье 26 Закона "О воинской обязанности и военной службе", есть ряд оснований, которые предусматривают разрешение на увольнение из армии во время военного положения:

по состоянию здоровья;

если военнослужащий достиг предельного возраста пребывания на военной службе;

по состоянию здоровья;

если есть обвинительный приговор суда, который вступает в законную силу и предусматривает наказание в виде лишения свободы или ограничения свободы;

при освобождении из плена;

если сокращаются штаты или проводятся организационные мероприятия – в случае невозможности их использования на службе (для высшего офицерского состава);

если военнослужащий назначен (или избран) на должность или он находится в должности судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члена Высшего совета правосудия, члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководителя службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместителя, дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия;

по семейным обстоятельствам.

Увольнение из армии по состоянию здоровья возможно при одном из трех условий, которые определяет ВВК после осмотра военнослужащего:

непригодность к военной службе с исключением с воинского учета;

временная непригодность к военной службе с переосвидетельствованием через 6 – 12 месяцев;

при наличии инвалидности – если военнослужащий не выразил желание продолжать военную службу.

Если у военнослужащего было обнаружено тяжелую болезнь, то ему назначают лечение с обследованием через установленное время, а сам он имеет право на увольнение по состоянию здоровья.