Демобилизация из армии во время военного положения возможна: при каких условиях
Источник:Верховная Рада Украины
Сейчас демобилизация в Украине не проводится. Поскольку новый закон о мобилизации не предусматривает такой возможности.
Однако во время военного положения это можно осуществить, если для этого есть основания, определенные законодательством.
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Как можно уволиться со службы
По статье 26 Закона "О воинской обязанности и военной службе", есть ряд оснований, которые предусматривают разрешение на увольнение из армии во время военного положения:
- по состоянию здоровья;
- если военнослужащий достиг предельного возраста пребывания на военной службе;
- по состоянию здоровья;
- если есть обвинительный приговор суда, который вступает в законную силу и предусматривает наказание в виде лишения свободы или ограничения свободы;
- при освобождении из плена;
- если сокращаются штаты или проводятся организационные мероприятия – в случае невозможности их использования на службе (для высшего офицерского состава);
- если военнослужащий назначен (или избран) на должность или он находится в должности судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члена Высшего совета правосудия, члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководителя службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместителя, дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия;
- по семейным обстоятельствам.
Увольнение из армии по состоянию здоровья возможно при одном из трех условий, которые определяет ВВК после осмотра военнослужащего:
- непригодность к военной службе с исключением с воинского учета;
- временная непригодность к военной службе с переосвидетельствованием через 6 – 12 месяцев;
- при наличии инвалидности – если военнослужащий не выразил желание продолжать военную службу.
Если у военнослужащего было обнаружено тяжелую болезнь, то ему назначают лечение с обследованием через установленное время, а сам он имеет право на увольнение по состоянию здоровья.