Министр рассказал в интервью "Радио Свобода", что он говорил об этом с командирами, которые находятся на линии огня. По его словам, если мы демобилизуем тех, кто отвоевал 2 года, то у нас "просядет" фронт и подразделения будут неполноценными, пишет 24 Канал.

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Что говорит глава МВД о демобилизации

Мы сейчас или должны восстановить боеспособность подразделений и у нас должно быть, как минимум, равноценная замена во время ротации действующих бригад и батальонов... Мы не имеем права обвалить фронт,

– заявил министр внутренних дел.

По его словам, он понимает, что военные хотят демобилизоваться. Однако есть ситуация на фронте и в государстве, которую необходимо удержать. Для этого Украине нужны опытные военные.

Игорь Клименко объяснил, что те люди, которые сейчас тренируются на полигоне, станут опытными военными через несколько месяцев.

Если будет два склада, тогда мы сможем говорить о какой-то большей демобилизации,

– пояснил министр.

Он уточнил, что Генштаб ВСУ знает потребности в мобилизации и четко планирует оборонительные и наступательные операции.

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