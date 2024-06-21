Министр рассказал в интервью "Радио Свобода", что он говорил об этом с командирами, которые находятся на линии огня. По его словам, если мы демобилизуем тех, кто отвоевал 2 года, то у нас "просядет" фронт и подразделения будут неполноценными, пишет 24 Канал.
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Что говорит глава МВД о демобилизации
Мы сейчас или должны восстановить боеспособность подразделений и у нас должно быть, как минимум, равноценная замена во время ротации действующих бригад и батальонов... Мы не имеем права обвалить фронт,
– заявил министр внутренних дел.
По его словам, он понимает, что военные хотят демобилизоваться. Однако есть ситуация на фронте и в государстве, которую необходимо удержать. Для этого Украине нужны опытные военные.
Игорь Клименко объяснил, что те люди, которые сейчас тренируются на полигоне, станут опытными военными через несколько месяцев.
Если будет два склада, тогда мы сможем говорить о какой-то большей демобилизации,
– пояснил министр.
Он уточнил, что Генштаб ВСУ знает потребности в мобилизации и четко планирует оборонительные и наступательные операции.
Последние новости о законе о демобилизации
- 18 июня состоялось совещание Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с представителями Министерства обороны, Генерального штаба.
- По его результатам заявили, что закон о мобилизации положительно повлиял на ход мобилизационных процессов. По их данным, есть устойчивая тенденция к тому, чтобы вскоре выйти на такие показатели укомплектованности или создания военных подразделений, что позволят ввести желаемую ротацию.
- В заявлении говорится, что в средне срочной перспективе, вероятно, будет возможность рассматривать вопрос демобилизации.
- На следующий день секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что законопроект о демобилизации может быть готовым в октябре 2024 года. По словам нардепа, это произойдет при условии, что нынешние темпы мобилизации сохранятся до конца лета. Подробнее читайте здесь.