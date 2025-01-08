Об этом во время брифинга сообщил народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник СБУ Роман Костенко, сообщает 24 Канал.

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Демобилизация военных

"Это очень сложная тема, о которой мы говорили, – о сроках службы. И та ситуация, которая у нас есть, мы помним, что даже заместитель министра, который приходил в зал, говорил о том, что если сейчас непосредственно, при этих условиях мобилизации, которые есть, определить сроки и позволить людям увольняться, это может привести к поражению в войне. Это мы все должны понимать", – отметил Костенко.

Согласно его словам, основное внимание в законопроекте сосредоточено на ротации подразделений, которые находятся на первой линии. Относительно демобилизации ведутся дискуссии.

"Следующий вопрос, разрабатываются ли какие-то нормы относительно того, что была поставлена задача правительства, – да. Мы недавно были с председателем комитета в Министерстве обороны, где были представители Минобороны, Генштаба. Говорили именно об этом законопроекте. Там больше внимание обращают на ротации подразделений, которые находятся на первой линии. Поэтому основное внимание – это на ротации. По демобилизации там ведутся дискуссии", – сообщил Костенко.

Депутат подчеркнул, что "при нынешних условиях мобилизации – это маловероятно".