Какие правила воинского учета женщин и могут ли их призвать в 2025 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Что известно об учете и мобилизации женщин в Украине

Да, согласно статье 1 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе, на воинский учет должны становиться такие женщины:

пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту женщины, которые закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность;

женщины, которые имеют специальность и / или профессию, родственную с соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Минобороны Украины, и пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, кроме указанных в абзаце первом настоящей части (берутся на воинский учет по их желанию).

Военный учет женщин-медиков и фармацевток распространяется на:

студенток, которые находятся на последнем курсе обучения по указанным специальностям;

работниц государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, которые получили образование по этим специальностям;

безработных, которые получили соответствующую специальность. Им следует становиться на учет самостоятельно.

Военнообязанные женщины, получившие образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, в возрасте от 18 до 60 лет должны были также уточнить свои военно-учетные данные согласно закону 3633-IX. За нарушение этой нормы лицо могут оштрафовать от 17 000 до 25 000 гривен.

Адвокат юридической фирмы Ильяшев и Партнеры Валерия Гудий рассказала, что взятие женщин на воинский учет военнообязанных осуществляется после определения их пригодности к военной службе, внесения персональных данных в Единый государственный реестр с последующим оформлением военно-учетного документа.

В военное время женщины, которые находятся на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства только добровольно.

В то же время в мирное время женщины могут быть приняты на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту).