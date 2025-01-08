Які правила військового обліку жінок і чи можуть їх призвати у 2025 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

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Що відомо про облік та мобілізацію жінок в Україні

Так, згідно з статтею 1 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу, на військовий облік мають ставати такі жінки:

придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком жінки, які закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність;

жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міноборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, крім зазначених в абзаці першому цієї частини (беруться на військовий облік за їх бажанням).

Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на:

студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями;

працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями;

безробітних, які здобули відповідну спеціальність. Їм слід ставати на облік самостійно.

Військовозобов'язані жінки, які здобули освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями, віком від 18 до 60 років мали також уточнити свої військово-облікові дані згідно з законом 3633-IX. За порушення цієї норми особу можуть оштрафувати від 17 000 до 25 000 гривень.

Адвокатка юридичної фірми Ілляшев та Партнери Валерія Гудій розповіла, що взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних здійснюється після визначення їх придатності до військової служби, внесення персональних даних до Єдиного державного реєстру з подальшим оформленням військово-облікового документа.

У воєнний час жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави лише добровільно.

Водночас у мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).