Костенко рассказал, когда Рада может рассмотреть законопроект о демобилизации

В Украине уже долгое время идет обсуждение потребности в установлении четких сроков службы. Разработать законопроект о демобилизации должны уже к середине осени.

Об этом в интервью NV рассказал секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

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Законопроект о демобилизации

Роман Костенко отметил, что задача по разработке законопроекта о демобилизации была поставлена Верховной Раде в постановлении, когда происходило голосование за закон о мобилизации.

"Сроки – как раз середина осени", – уточнил Костенко.

Секретарь Комитета по нацбезопасности отметил, что они уже встречались с Кабмином по этому вопросу. При обсуждении были и представители Генштаба. Разговор отталкивался от того, какие будут темпы мобилизации, позволят ли они правительству написать этот законопроект. Однако Костенко уверен, что законопроект будет написан.

Будут ли там конкретные сроки или будут просто установлены механизмы демобилизации? Мы этого пока не знаем. Я больше думаю о том, чтобы никого лишний раз не настраивать, что там будут написаны 36, 37 или 38 месяцев. Я думаю, там будут написаны условия демобилизации, привязанные к указу президента или еще к чему-то,

– говорит Костенко.

Нардеп сомневается, что в нем будут прописаны конкретные сроки. Он говорит, что, глядя на темпы мобилизации, на то, что одни – защищают, а другие пытаются не пойти в армию, вряд ли сейчас есть возможность установить какие-то конкретные сроки.