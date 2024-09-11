Около трети россиян, которые ранее задумывались о рождении ребенка, решили пока отказаться от этой идеи, пишут в российских СМИ со ссылкой на опрос, информирует 24 Канал.

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Вторжение в Украину негативно влияет на демографию в России

Эксперты провели опрос среди российских граждан репродуктивного возраста, которые до начала войны в Украине намеревались завести ребенка. Однако, до мая 2023 года от подобных планов, согласно полученным данным, полностью отказались 9,5% респондентов. 6,3% опрошенных отложили рождение детей на один-два года, еще 14,8% – на неопределенный срок.

60,2% участников опроса в мае 2023 года сообщили, что не изменили свое решение даже после "начала кризиса" в России. Остальные 9,2% респондентов захотели родить ребенка раньше.

Интересно. Исследователи указали значительную роль психологических факторов в изменении планов россиян рождения детей. Те, кто решил отложить это событие, в качестве причин называли тревогу и страх, а также несогласие с курсом страны.

Россияне, которые полностью отказались от рождения детей, объясняли это физиологическими ограничениями или отношением к политике Кремля. Дополнительными факторами респонденты называли финансовые и экономические.

Напомним, что кремлевские телеграмм-каналы пытаются отвести внимание от вторжения своей армии и пишут, якобы спад рождаемости в Украине связан напрямую с недоверием к власти и отсутствием перспектив в государстве.