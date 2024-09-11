Близько третини росіян, які раніше замислювалися про народження дитини, вирішили поки що відмовитися від цієї ідеї, пишуть у російських ЗМІ із посиланням на опитування, інформує 24 Канал.

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Вторгнення в Україну негативно впливає на демографію у Росії

Експерти провели опитування серед російських громадян репродуктивного віку, які до початку війни в Україні мали намір завести дитину. Однак, до травня 2023 року від подібних планів, згідно з отриманими даними, повністю відмовилися 9,5% респондентів. 6,3% опитаних відклали народження дітей на один-два роки, ще 14,8% – на невизначений термін.

60,2% учасників опитування у травні 2023 року повідомили, що не змінили своє рішення навіть після "початку кризи" в Росії. Інші 9,2% респондентів захотіли народити дитину раніше.

Цікаво. Дослідники вказали значну роль психологічних чинників у зміні планів росіян народження дітей. Ті, хто вирішив відкласти цю подію, як причини називали тривогу і страх, а також незгоду з курсом країни.

Росіяни, які повністю відмовилися від народження дітей, пояснювали це фізіологічними обмеженнями або ставленням до політики Кремля. Додатковими факторами респонденти називали фінансові та економічні.

Нагадаємо, що кремлівські телеграм-канали намагаються відвести увагу від вторгнення своєї армії та пишуть, нібито спад народжуваності в Україні пов’язаний напряму із недовірою до влади та відсутністю перспектив у державі.