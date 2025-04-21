Демографическую ситуацию в Украине описал заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью для РБК-Украина.

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Сколько надо рожать детей в украинской семье

По словам демографа, в Украине действительно существует демографический кризис. Рождаемость сокращается, смертность растет, существует и неутешительная миграционная ситуация. Он, впрочем, отмечает, что демография во времена войны в принципе буди хорошей не может.

Ситуация осложнена тем, что в Украине с 2022 года оценки количества населения, особенно количество погибших на войне не разглашаются.

Улучшить демографию можно за счет иммигрантов из Азии, однако это скорее улучшит ситуацию на рынке труда, чем демографию, ведь иммигранты статистически не склонны рожать больше, чем коренное население.

Ситуация иная тогда, когда уровень жизни иммигрантов ниже коренного населения. Но тогда есть проблема с их интеграцией, они не ассимилируются с культурой и населением страны, а живут в собственных анклавах.

Если же опираться на собственные силы, то украинцы должны рожать больше, чем сейчас.

Чтобы демографическая ситуация в стране улучшилась и население прекратило сокращаться, 100 женщин в Украине должны рожать 210-220 детей. Здесь речь идет о женщинах репродуктивного возраста – от 15 до 49 лет.

Также стоит учесть, что рожать хотят не все женщины, а некоторые и не могут этого делать из-за болезней.

Поэтому по факту остальным украинкам надо рожать где-то по три ребенка, чтобы население не уменьшалось,

– говорит Гладун.

Он отмечает, что такого уровня рождаемости не наблюдают ни в одной стране Европы.

"В среднем по ЕС 100 женщин рожают 150-160 детей. Лучшая ситуация во Франции благодаря пронаталистической политике – там рождаемость на уровне 170-180 детей", – говорит демограф.

Нынешний уровень рождаемости в Украине сохраняется где-то на уровне 95-100 детей на 100 женщин. В 2021 это показатель был на уровне 116 детей на 100 женщин.