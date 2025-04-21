Демографічну ситуацію в Україні описав заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю для РБК-Україна.

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Скільки треба народжувати дітей в українській сім'ї

За словами демографа, в Україні справді існує демографічна криза. Народжуваність скорочується, смертність зростає, існує й невтішна міграційна ситуація. Він, втім, зазначає, що демографія у часи війни в принципі буди хорошою не може.

Ситуація ускладнена тим, що в Україні з 2022 року оцінки кількості населення, особливо кількість загиблих на війні не розголошуються.

Покращити демографію можна за рахунок іммігрантів з Азії, однак це радше покращить ситуацію на ринку праці, аніж демографію, адже іммігранти статистично не схильні народжувати більше, аніж корінне населення.

Ситуація інакша тоді, коли рівень життя іммігрантів нижчий від корінного населення. Але тоді є проблема з їх інтеграцією, вони не асимілюються з культурою та населенням країни, а живуть у власних анклавах.

Якщо ж спиратися на власні сили, то українці повинні народжувати більше, ніж зараз.

Щоб демографічна ситуація в країні покращилася і населення припинило скорочуватися, 100 жінок в Україні повинні народжувати 210-220 дітей. Тут мова йде про жінок репродуктивного віку – від 15 до 49 років.

Також варто врахувати, що народжувати хочуть не всі жінки, а деякі й не можуть цього робити через хвороби.

Тому по факту решті українок треба народжувати десь по три дитини, щоб населення не зменшувалось,

– каже Гладун.

Він зазначає, що такого рівня народжуваності не спостерігають в жодній країні Європи.

"В середньому по ЄС 100 жінок народжують 150-160 дітей. Найкраща ситуація у Франції завдяки пронаталістичній політиці – там народжуваність на рівні 170-180 дітей", – каже демограф.

Нинішній рівень народжуваності в Україні зберігається десь на рівні 95-100 дітей на 100 жінок. У 2021 це показник був на рівні 116 дітей на 100 жінок.