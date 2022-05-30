Демонстрации для Путина – Вениславский прокомментировал угрозу наступления из Беларуси
Беларусь активно стягивает свои войска на украинскую границу, однако эксперты не видят в этом угрозы наступления. Скорее всего, это просто демонстрации Путину, чтобы он видел их готовность.
Об этом 24 канала рассказал народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
Белорусские военные существенно активизировались на границе с Украиной
Есть ли угроза наступления из Беларуси
Вениславский подчеркнул, что если бы вооруженные силы Беларуси и их военно-политическое командование намеревались вмешиваться в войну , то они бы это сделали в первые 2 – 3 недели полномасштабного вторжения России в Украину.
"Это могло бы произойти в середине марта, потому что тогда ситуация на фронтах была напряжена и это был бы самый удачный момент наступления", – убежден он.
Депутат отмечает, что сейчас, когда белорусы увидели существенные потери, которые терпит Россия, они лишь делают маневры, например взимание войск к белорусско-украинской границе и тому подобное, чтобы показать демонстрации для Путина, будто они готовятся вступить в войну.
Конечно, окончательно утверждать ничего нельзя, но белорусские батальоны, которые сейчас стоят у границы, не столь боеготовы для активной фазы войны. К тому же их недостаточно, чтобы прорвать линию обороны, которую Украина выстроила у границы с Беларусью,
– объяснил Вениславский.
Он отмечает, что сейчас Беларусь точно не угроза, которую нужно принимать во внимание. "Даже если при худшем варианте они действительно захотели бы войти в Украину, то кардинально соотношение сил Беларусь не изменит", - добавил эксперт.
Возможно ли новое наступление на Сумщину
Россияне также начали стягивать своих военных к границе с Сумской областью . Однако эксперты полагают, что это больше провокации, а наступать там россияне не планируют.
По мнению Вениславского, вероятность того, что на территории Северского района произойдут активные боевые действия в плане наступления, невысоки.
Поскольку тех сил, которые Россия стягивает к границам Сумщины, пока недостаточно, чтобы в очередной раз пойти в наступление там и открыть "второй фронт". Это просто средства отвлечения наших сил обороны, которые сосредоточены по всему периметру границы,
– объяснил депутат.
По его словам, это сделано для того, чтобы мы не могли направить военных ВСУ на помощь в те районы, которые нуждаются в большей обороне, в частности, на Донбасс.
Почему снова обсуждают возможное наступление из Беларуси
- Лукашенко снова начал заявлять, будто он видит "угрозы" из-за войны в Украине.
- 26 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала их военные учения и заявила, что угроза с территории Беларуси остается .
- Российский публицист Андрей Пионтковский объяснял, что Лукашенко под страхом расстрела отказывается вводить войска в Украину . Делает это не потому, что якобы "друг украинского народа", а через понимание того, что войско немедленно может сбросить его.
- 27 мая в генштабе сообщили, что Беларусь на границе с Украиной развернула маневровую группу радиоэлектронной борьбы . В настоящее время она базируется в Гомельской области.
- Тем не менее, белорусские военные не слишком хотят воевать на стороне России, поскольку им это не слишком нужно. Об этом свидетельствуют данные нашей разведки. Также об этой ситуации высказывался советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он сказал, что Украина контролирует ситуацию на границе с Белоруссией.