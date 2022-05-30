Демонстрации для Путина – Вениславский прокомментировал угрозу наступления из Беларуси

Беларусь активно стягивает свои войска на украинскую границу, однако эксперты не видят в этом угрозы наступления. Скорее всего, это просто демонстрации Путину, чтобы он видел их готовность.

Об этом 24 канала рассказал народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Белорусские военные существенно активизировались на границе с Украиной

Есть ли угроза наступления из Беларуси

Вениславский подчеркнул, что если бы вооруженные силы Беларуси и их военно-политическое командование намеревались вмешиваться в войну , то они бы это сделали в первые 2 – 3 недели полномасштабного вторжения России в Украину.

"Это могло бы произойти в середине марта, потому что тогда ситуация на фронтах была напряжена и это был бы самый удачный момент наступления", – убежден он.

Депутат отмечает, что сейчас, когда белорусы увидели существенные потери, которые терпит Россия, они лишь делают маневры, например взимание войск к белорусско-украинской границе и тому подобное, чтобы показать демонстрации для Путина, будто они готовятся вступить в войну.

Конечно, окончательно утверждать ничего нельзя, но белорусские батальоны, которые сейчас стоят у границы, не столь боеготовы для активной фазы войны. К тому же их недостаточно, чтобы прорвать линию обороны, которую Украина выстроила у границы с Беларусью,

– объяснил Вениславский.

Он отмечает, что сейчас Беларусь точно не угроза, которую нужно принимать во внимание. "Даже если при худшем варианте они действительно захотели бы войти в Украину, то кардинально соотношение сил Беларусь не изменит", - добавил эксперт.

Возможно ли новое наступление на Сумщину

Россияне также начали стягивать своих военных к границе с Сумской областью . Однако эксперты полагают, что это больше провокации, а наступать там россияне не планируют.

По мнению Вениславского, вероятность того, что на территории Северского района произойдут активные боевые действия в плане наступления, невысоки.

Поскольку тех сил, которые Россия стягивает к границам Сумщины, пока недостаточно, чтобы в очередной раз пойти в наступление там и открыть "второй фронт". Это просто средства отвлечения наших сил обороны, которые сосредоточены по всему периметру границы,

– объяснил депутат.

По его словам, это сделано для того, чтобы мы не могли направить военных ВСУ на помощь в те районы, которые нуждаются в большей обороне, в частности, на Донбасс.

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