Демонстрации с подразделениями Беларуси: в Генштабе рассказали о действиях врага возле Волыни

Враг поддерживает свою активность на территории Беларуси возле украинской границы. Как действует противник – читайте дальше.

Напомним, 24 февраля Россия начала циничную войну против Украины. Враг встретил здесь яростное сопротивление как от военных, так и от гражданских. С хронологией главных событий можно ознакомиться по ссылке.

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Действия врага на границе

В частности, на Волынском направлении враг производил демонстрационные действия с участием подразделений из состава Вооруженных сил Республики Беларусь. Все это происходило возле государственной границы Украины.

В то же время, на Полесском направлении российские войска занимались перегруппировкой войск и восстановлением боеспособности, а также пытались улучшить логистическое обеспечение.

Кроме того, разведка врага активно работает для исключения фактора неожиданности со стороны Вооруженных Сил Украины.

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