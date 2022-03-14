Демонстрации с подразделениями Беларуси: в Генштабе рассказали о действиях врага возле Волыни
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Враг поддерживает свою активность на территории Беларуси возле украинской границы. Как действует противник – читайте дальше.
Напомним, 24 февраля Россия начала циничную войну против Украины. Враг встретил здесь яростное сопротивление как от военных, так и от гражданских. С хронологией главных событий можно ознакомиться по ссылке.
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Действия врага на границе
В частности, на Волынском направлении враг производил демонстрационные действия с участием подразделений из состава Вооруженных сил Республики Беларусь. Все это происходило возле государственной границы Украины.
В то же время, на Полесском направлении российские войска занимались перегруппировкой войск и восстановлением боеспособности, а также пытались улучшить логистическое обеспечение.
Кроме того, разведка врага активно работает для исключения фактора неожиданности со стороны Вооруженных Сил Украины.
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