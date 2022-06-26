Об этом 24 каналу сообщил белорусский оппозиционный журналист Франек Вячорка. Он подчеркнул, что до сих пор остается присутствие российских военных на территории Беларуси, в то же время их количество может увеличиться.
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Цель обстрелов из Беларуси
Однако сейчас россияне используют соседнее государство не для нападения, а для обстрелов нашей страны. Вячорка отметил, что вчера (25 июня – 24 канал) и сегодня (26 июня – 24 канал) российские бомбардировщики заходили в воздушное пространство Беларуси и атаковали города в разных областях Украины, а затем возвращались в Россию.
Это совершенно нелогично, но мы думаем, что здесь есть политическая цель. Это такая демонстрация Владимира Путина, что он контролирует территорию Беларуси, и ему наплевать на то, что думают белорусы,
– предположил Вячорка.
По его словам, такие действия российских захватчиков являются еще одним доказательством статуса оккупации Беларуси, фактически произошедшей еще в феврале 2022 года.
Ракетные обстрелы из Беларуси.
Ночью и утром 25 июня Россия массово атаковала территорию Украины ракетами, большинство из которых были запущены с территории Беларуси. В частности, сообщали о взрывах в разных областях Украины:
- Львовской;
- Киевской;
- Черниговской;
- Житомирской;
- Харьковской;
- Николаевской.
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О массовых запусках ракет военно-воздушными силами России сообщили белорусские телеграмм-каналы. Они отметили, что анализируют имеющиеся записи разговоров российских пилотов.
Вячорка объяснил, почему бомбят Украину из Беларуси
Россия использует Беларусь в войне с Украиной: последнее
- Главное управление разведки МО Украины сообщило, что россияне снова наращивают свои силы на территории Беларуси. Кроме того, отмечается, что захватчики хотят нарастить там численность оперативно-тактической авиации.
- На фоне бомбардировок Украины вчера, 25 июня, провозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. По информации, они обсудили "гарантирование мировой безопасности" путем вооружения Белоруссии ядерным оружием.
- Кроме того, на встрече Лукашенко постоянно жаловался Путину на некую мнимую опасность. Поэтому кремлевский диктатор пообещал ему помощь в виде ракетно-тактических комплексов "Искандер-М".