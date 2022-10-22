Трещина между Кремлем и армией дошла до дна, – Яковенко о "выходе" Путина к мобилизованным

Путин 20 октября проверил подготовку мобилизованных россиян к войне. Это было нужно диктатору, чтобы показать себя в выгодном свете, прежде всего, перед армией.

Такое мнение 24 каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, визит главы Кремля на полигон в Рязанской области был элементом пиара.

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Ведь диктатор не показывался рядом с российскими военными в течение 8 месяцев войны против Украины.

Каждый пиарится как может. Путину нужен был какой-то пиар, какая-то демонстрация того, что он – жив. Ведь по этому поводу тоже звучали сомнения,

– сказал Яковенко.

Путин подражает Кадырову

По мнению российского журналиста, диктатор также пытается подражать руководителю тикток-войск Рамзану Кадырову. Тот в порыве "воинственности" даже рассказывал сказки о том, что отправил своих сыновей на фронт.

Путин подражает Кадырову. Он пытается создать имидж "отца-командира", "отца нации". Однако пока выходит не очень удачно,

– заметил оппозиционер.

Главная угроза для путинского режима

Яковенко добавил, что сколько бы российский диктатор ни пытался создать видимость близости к российской армии, на самом деле ему никто не верит. Ведь главный враг Путина сейчас не Украина, а именно российские войска. Причем они недовольны даже в российском Генштабе.

Сейчас трещина между Кремлем и армией России дошла до самого низа. Мобилизация, которую объявил Путин, показала, что людей отправляют на фронт без экипировки и надлежащего обучения. Иногда мобилизованных просто бросают в поле, оставляя без возможности выживания,

– подчеркнул журналист.

Он отметил, что из-за такой ситуации среди российских военных все больше проявляется ненависть и возмущение своим руководством. Яковенко добавил, что это и есть главная угроза для путинского режима.

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