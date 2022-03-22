"Демонстрируют впечатляющие способности": в Пентагоне отметили действия ВСУ в войне

Украина уже 27 сутки дает решительный отпор рашистским оккупантам. Мощью, сокрушительным сопротивлением и профессионализмом ВСУ впечатлены даже в Пентагоне.

Высокопоставленный чиновник Минобороны США заявил, что украинские силы, в том числе гражданские люди, продолжают срывать российские планы вторжения на земле и в воздухе. Американский чиновник особо отметил ловкость и профессионализм украинских сил в противовоздушной обороне.

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Пентагон впечатлен сокрушительным сопротивлением украинцев рашистам

По словам американского чиновника, сейчас абсолютно ясно, что украинцы не проявляют никаких признаков прекращения своего сопротивления или снижения эффективности борьбы против российских оккупантов.

Сейчас россиянам удалось захватить лишь несколько населенных пунктов, крупнейшим из которых является Херсон. Однако даже когда рашистские силы его оккупировали, ВСУ нанесли незваным гостям сокрушительные потери.

Здесь однозначная заслуга украинцев и тех впечатляющих способов, которыми они защищают свои города и своих сограждан. Однозначная заслуга украинского военного командования,

– подчеркнули в Пентагоне.

Вместе с тем американский представитель Минобороны отметил, что оккупанты ежедневно несут потери. Множество российских пилотов не хотят рисковать и заходить в воздушное пространство Украины, ведь украинцы невероятно изобретательны, что касается противовоздушной обороны.

Они очень ловкие, невероятно ловкие в том, как, когда и где они применяют свою противовоздушную оборону. Очень изобретательны в том, как пытаются помешать россиянам получить преимущество в небе над Украиной,

– подчеркнул чиновник Минобороны США.

По данным Пентагона, с начала полномасштабной войны рашисты запустили на территорию Украины более 1 100 ракет. Российские силы продолжают обстреливать города ракетами дальнего действия и артиллерией.

Вместе с тем американский чиновник подчеркнул, что Россия уже столкнулась с проблемой нехватки запасов высокоточных боеприпасов. Именно поэтому рашисты сейчас все чаще используют "тупые бомбы", то есть те, которые не имеют точечного наведения.

При этом в Пентагоне отметили, что множество высокоточных боеприпасов россиян просто не сработали – они либо не запустились, либо не поразили заданную цель, либо не взорвались.

К слову, представитель Минобороны США добавил, что основной слабостью российских сил в этой войне является прежде всего отсутствие инициативы на поле боя среди высшего военного командования. Кроме того, очень низкой является мотивация российских военных, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях.

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