Високопоставлений посадовець Міноборони США заявив, що українські сили, у тому числі цивільні люди, продовжують зривати російські плани вторгнення на землі і у повітрі. Американський чиновник особливо відзначив спритність і професіоналізм українських сил у протиповітряній обороні.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій 4 тижня війни

Пентагон вражений нищівним опором українців рашистам

За словами американського посадовця, зараз абсолютно зрозуміло, що українці не проявляють жодних ознак припинення свого опору чи зниження ефективності боротьби проти російських окупантів.

Наразі росіянам вдалось захопити лише декілька населених пунктів, найбільшим з яких є Херсон. Однак навіть коли рашистські сили його окупували, ЗСУ завдали непроханим гостям нищівних втрат.

Тут однозначна заслуга українців і тих вражаючих способів, якими вони захищають свої міста і своїх співгромадян. Однозначна заслуга українського військового командування,

– підкреслили у Пентагоні.

Разом з тим американський представник Міноборони зазначив, що окупанти щодня зазнають втрат. Безліч російських пілотів не хочуть ризикувати і заходити у повітряний простір України, адже українці неймовірно винахідливі, що стосується протиповітряної оборони.

Вони дуже спритні, неймовірно спритні у тому, як, коли і де вони застосовують свою протиповітряну оборону. Дуже винахідливі у тому, як намагаються завадити росіянами отримати перевагу у небі над Україною,

– наголосив посадовець Міноборони США.

За даними Пентагону, з початку повномасштабної війни рашисти запустили на територію України понад 1 100 ракет. Російські сили продовжують обстрілювати міста ракетами дальньої дії і артилерією.

Разом з тим американський чиновник підкреслив, що Росія уже зіткнулась із проблемою браку запасів високоточних боєприпасів. Саме тому рашисти зараз дедалі частіше використовують "тупі бомби", тобто ті, які не мають точкового наведення.

При цьому у Пентагоні зазначили, що безліч високоточних боєприпасів росіян просто не спрацювали – вони або не запустились, або не уразили задану ціль, або не вибухнули.

До слова, представник Міноборони США додав, що основною слабкістю російських сил у цій війні є передусім відсутність ініціативи на полі бою серед вищого військового командування. Крім того, дуже низькою є мотивація російських військових, які беруть безпосередню участь у бойових діях.

Зверніть увагу – У Росії зупинився єдиний завод, який збирав танки: дивіться відео