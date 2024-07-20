С Днем ангела, дорогой Илья: невероятные поздравления в картинках для близких мужчин

20 июля по новому церковному календарю почитается память святого славного пророка Ильи. Поэтому сегодня верующие отмечают День ангела Ильи. В эту субботу с именинами поздравляют многих парней и мужчин.

Имя Илья имеет древнееврейское происхождение и переводится как "Яхве – мой Бог" и "Мой Бог – Господь". Оно очень почитается в церкви и довольно часто встречается в Украине, отмечает 24 Канал.

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По случаю Дня ангела Ильи наша редакция подготовила подборку поздравлений в картинках. Поэтому отправляйте волшебные пожелания своим родным, близким и друзьям. А мы искренне присоединяемся ко всем теплым словам и пожеланиям. Дорогие мужчины, пусть в вашей жизни все складывается хорошо, а проблемы и несчастья как можно скорее исчезают.

День ангела Ильи 2024: картинки-поздравления

Поздравления с именинами Ильи / Фото "Родная Украина"

Поздравления с именинами Ильи / Фото 1+1

Поздравления с именинами Ильи / Фото "Апостроф"

Поздравления с именинами Ильи / Фото "Апостроф"

Поздравления с именинами Ильи / Фото listivki.com.ua

Поздравления с именинами Ильи / Фото listivki.com.ua

Поздравления с именинами Ильи / Фото Радио MAXIMUM

Поздравления с именинами Ильи / Фото Радио MAXIMUM

Поздравления с именинами Ильи / Фото "Твой мир"

Поздравления с именинами Ильи / Фото "Твой мир"

Надеемся, что вы нашли картинку, которой можно поздравить сегодняшних именинников. Не забудьте это сделать в такой прекрасный день, ведь близкие люди точно заслуживают самые теплые пожелания!