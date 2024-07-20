Ім'я Ілля має староєврейське походження та перекладається як "Яхве – мій Бог" та "Мій Бог – Господь". Воно дуже шанується у церкві та доволі часто зустрічається в Україні, зазначає 24 Канал.

До слова Календар релігійних свят на липень 2024 року: що відзначатимуть українці

З нагоди Дня ангела Іллі наша редакція підготувала добірку привітань у картинках. Тож відправляйте чарівні побажання своїм рідним, близьким та друзям. А ми щиро приєднуємося до всіх теплих слів та побажань. Дорогі чоловіки, нехай у вашому житті все складається добре, а проблеми та нещастя якомога швидше зникають.

День ангела Іллі 2024: картинки-привітання

Привітання з іменинами Іллі / Фото "Рідна Україна"

Привітання з іменинами Іллі / Фото 1+1

Привітання з іменинами Іллі / Фото "Апостроф"

Привітання з іменинами Іллі / Фото "Апостроф"

Привітання з іменинами Іллі / Фото listivki.com.ua

Привітання з іменинами Іллі / Фото listivki.com.ua

Привітання з іменинами Іллі / Фото Радіо MAXIMUM

Привітання з іменинами Іллі / Фото Радіо MAXIMUM

Привітання з іменинами Іллі / Фото "Твій світ"

Привітання з іменинами Іллі / Фото "Твій світ"

Сподіваємося, що ви знайшли картинку, якою можна привітати сьогоднішніх іменинників. Не забудьте це зробити у такий прекрасний день, адже близькі люди точно заслуговують на найтепліші побажання!