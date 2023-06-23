Поздравил их и президент Владимир Зеленский. Он отметил, что большинство из того, что делают наши спецназовцы СБУ на войне на пользу Украине, засекречено.

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Но это действительно крутые операции, и хочу, чтобы все в Украине это знали и этим гордились. Это тысячи специальных и оперативно-боевых мероприятий от Киева до Змеиного и повсюду в районах боевых действий. "А" СБУ – настоящие наши украинские воины! Образцовая украинская сила! Благодарю вас, парни! Каждого,

– написал президент.

Он пожелал спецназовцам уничтожить больше врагов.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также присоединился к поздравлениям. Он поблагодарил боевых побратимов Центра специальных операций "А" СБУ за стойкость, твердость и самоотверженность.

Глава СБУ Василий Малыш отметил, что спецназовцы именно те люди, которые не просто защищают Украину от врага, а пишут победную историю этой войны.

Многие годы вы оттачивали свои знания и умения. И сейчас делаете все, чтобы у захватчиков в прямом смысле горела земля под ногами. Вы всегда находитесь на самых опасных направлениях и без колебаний беритесь за самые сложные задачи. Результат этой эффективной работы – тысячи уничтоженных оккупантов и их военная техника. И главное – деоккупированные украинские территории,

– подчеркнул Малюк.

Он искренне поблагодарил каждого, кто, рискуя своей жизнью, без колебаний идет в бой. Шаг за шагом двигается вперед, чтобы окончательно освободить нашу землю от врага.

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Присоединился к поздравлениям и Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. По его словам, бойцы Центра специальных операций "А" СБУ – те, кто творит новую историю украинских спецслужб.

У вас всегда есть контрдействие на все хитроумные уловки врага. В сложное для страны время вы не только выполняете задачи по борьбе с терроризмом, но и принимаете непосредственное участие в действиях в составе Сил обороны Украины,

– заметил Наев.

Он отметил, что спецназовцы проводят разведку, наводят нашу артиллерию на позиции врага, уничтожают их личный состав с помощью самых современных технических решений и днем, и ночью.

"Горд, что имею честь бок о бок защищать родную страну и в этот славный день вместе с вами в очередной раз повторить наш главный принцип: "Жизнь – Родине! Честь – никому!", – добавил Наев.

Добавим, что по состоянию на 23 июня русская армия потеряла 223 330 захватчиков. Только за минувшие сутки наши бойцы отправили на ряды "200-х" – 680 врагов.