Привітав їх президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що більшість із того, що роблять наші спецпризначенці СБУ на війні заради України засекречено.

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Але це дійсно круті операції, і хочу, щоб усі в Україні це знали і цим пишалися. Це тисячі спеціальних та оперативно-бойових заходів від Києва до Зміїного і всюди в районах бойових дій. "А" СБУ – справжні наші, українські воїни! Взірцева українська сила! Дякую вам, хлопці! Кожному,

– написав президент.

Він побажав спецпризначенцям знищити якнайбільше ворогів.

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також долучився до привітань. Він подякував бойовим побратимам Центру спеціальних операцій "А" СБУ за стійкість, міцність та самовідданість.

Голова СБУ Василь Малюк зазначив, що спецпризначенці саме ті люди, які не просто захищають Україну від ворога, а пишуть переможну історію цієї війни.

Багато років ви відточували свої знання та вміння. І зараз робите все, щоб у загарбників у прямому сенсі горіла земля під ногами. Ви завжди перебуваєте на найнебезпечніших напрямках і без вагань беретеся за найскладніші завдання. Результат цієї ефективної роботи – тисячі знищених окупантів та їхня військова техніка. І головне – деокуповані українські території,

– наголосив Малюк.

Він щиро подякував кожному, хто, ризикуючи своїм життям, без вагань йде у бій. Крок за кроком ми рухаємося вперед, щоб остаточно звільнити нашу землю від ворога.

Потужний ролик з роботою спецпризначенців СБУ: дивіться відео

Долучився до привітань і Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. За його словами, бійці Центру спеціальних операцій "А" СБУ – ті, хто творить нову історію українських спецслужб.

У вас завжди є контрдія на усі хитромудрі витівки ворога. У складний для країни час, ви не лише виконуєте завдання з боротьби з тероризмом, а й берете безпосередню участь у діях в складі Сил Оборони України,

– зауважив Наєв.

Він зазначив, що спецпризначенці проводять розвідку, наводять нашу артилерію по виявлених позиціях ворога, знищують їхній особовий склад за допомогою найсучасніших технічних рішень і вдень, і вночі.

"Гордий з того, що маю честь пліч-о-пліч боронити рідну країну і в цей славетний день разом з вами вчергове повторити наш головний принцип: "Життя Батьківщині! Честь – нікому!", – додав Наєв.

Додамо, що станом на 23 червня російська армія втратила 223 330 загарбників. Лише за минулу добу наші бійці відправили на лави "200-тих" – 680 ворогів.