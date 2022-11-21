"Борьба продолжается": украинцы щемяще вспоминают события Революции Достоинства

День Достоинства и Свободы для украинцев значительно больше, чем день или праздник. Это национальная идея, наш код, наша мотивация продолжать борьбу каждый день. Именно 9 лет назад украинцы показали, что отказываются жить в несвободе.

21 ноября 2013 года началась Революция Достоинства. В этот день украинцы вышли на Майдан на мирное собрание – никто не знал, что он перерастет в длительную борьбу против диктаторского режима. 24 канал собрал щемящие воспоминания украинцев о ее начале.

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Дни Революции Достоинства – волна протестов накрыла города Украины

Заметим, что Евромайдан тогда произошел не только в столице, в каждом городе люди выходили на площади своих городов, чтобы выловить протест и быть силой перемен. Тогда зародилось украинское единство, а сейчас оно помогает побеждать врага в войне.

Так, в соцсетях украинцы публикуют фото с Майдана Независимости и площадей других городов.

Симферополь 21 ноября 2013 года

"9 лет назад началась Революция Достоинства. 9 лет назад украинцы вышли на площади своих городов бороться за свою свободу. Сейчас, украинцы борются за свободу в бою с оккупантом. Помним наших героев! Слава Небесной Сотне! Слава ВСУ"!

А это фото из Луганска. Украинцы в каждом уголке страны смело заявляли о желании жить по европейским нормам. Желании жить достойно и свободно.

Было впечатление, что это конец независимости: воспоминания украинцев

Павел Бондаренко, один из основателей Студенческого Координационного Совета, поделился с Громадським воспоминаниями о первых днях Революции и мотивах, которые побудили его выйти на Майдан.

Вышел, потому что имел впечатление, что это конец украинской независимости, который за меня выбрали, и забрали у меня будущее. Было чувство долга, я чувствовал, что не могу просто так позволить свергнуть украинское государство. Что мне нужно сопротивляться, как могу. Было чувство "all in": либо мы каким-то образом победим, либо всех перестреляют,

– отметил Павел Бондаренко.

Военная парамедик Маргарита Ривчаченко, которая сегодня на войне борется за нашу свободу, тоже вспомнила начало Революции.

"Когда происходила Революция Достоинства я была в 11 классе, а люди старше меня на год или два уже отстаивали наше европейское будущее. Сегодня мы почтим память тех, кто пал за нашу с вами свободу ".

За зиму 2013-2014 года в результате столкновений на столичном Майдане погибли более сотни мирных граждан, которых назвали Героями Небесной Сотни.

Настя Иванцив – студентка Киево-Могилянской академии тоже для Громадського вспомнила, что Майдан – во многом о любви и объединении.

"Когда говоришь о Майдане, чаще вспоминаются самые кровавые дни расстрелов. Это вполне понятно, потому что даже за столько лет рана Революции до сих пор кровоточит и пульсирует, только теперь уже в бесконечных судах", – отметила Настя Иванцив.

Однако Майдан также в течение длительного времени являлся местом объединения, сотворения и любви, был о людях и для людей.

Девушка говорит, что в 2013 году не была активисткой, была просто студенткой, которая случайно оказалась в водовороте политических событий. "Важно было наблюдать, важно было быть причастным".

Первые дни Революции Достоинства на Майдане Независимости / Фото AP

Молодежь в это время проходила свое становление. Становление как личности, как гражданина.

"Зима 2014 года заложила основу того, какова я. Как человек и гражданка, не говоря уже о творчестве.

Вся Революция Достоинства для меня – это вектор направления, а не завершенный процесс", – делятся пользователи в твиттере.

Благотворительный фонд "Вернись живым", который как никто другой знает, как важно объединяться в сложные времена, тоже вспомнил начало борьбы. Подчеркнули, что он продолжается.

Ровно 9 лет назад началась Революция Достоинства. Мы и вообразить не могли, что Украине придется пройти за эти годы. Но мы стали еще сильнее! И еще более сплоченными. Но борьба за свободу продолжается. Объединяемся! Сражаемся! Побеждаем!

Выстояли на Майдане – победим в войне

Специалисты Украинского института национальной памяти подчеркнули, что украинцы обязательно победят в войне. Позади – Майдан, впереди – победа.

"9 лет назад 21 ноября 2013 года началась Революция достоинства. Достоинство и свобода – в головах украинцев прошит сквозно. Мы все преодолеем. Пересилим. Переживем. Победим! Мы выстояли на Майдане, победим и в войне", – говорится в сообщении.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак тоже опубликовал сообщение ко Дню Достоинства. Фото добавил по борьбе с настоящим – с поля боя.

"Украинцы достойны иметь свободу, которую мы никому не подарим", – написал Андрей Ермак.

Украинский Хельсинкский союз по правам человека напомнил, что День Достоинства и Свободы – это день в честь двух знаменательных событий – Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

Украинцы всегда боролись за свои права ценой жизней самых смелых. Украинский Хельсинкский союз по правам человека во всех этих событиях стоял на защите тех, чьи права нарушались,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что сейчас Украина снова борется за свою свободу и независимость, защищаясь от агрессора. Цена борьбы непоправимо высока.

Украинцы доказали, что могут бороться за свободу

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что весь мир увидел, на что способны украинцы в борьбе за свою свободу – все видят, какие у нас защитники и защитницы, которые противостоят армии, считавшейся когда-то сильнейшей в мире.

Все увидели, какой у нас народ! Готовы отдать последнее. Готовы стоять до последнего. Не потеряли достоинство, мужество, веру в себя и объединились для того чтобы не потерять свободу. Не потерять независимость. Не потерять Украину,

– подчеркнул президент.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео