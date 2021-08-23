Представители украинских общин с дипломатами на разных континентах развернули 30-метровые флаги. Такие цифры не случайны, ведь в 2021 году Украина отмечает 30-летие Независимости.
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Как украинцев поздравили с Днем Флага
Сине-желтый флаг впечатляющих размеров развернули в Европе, Северной Америке, Африке и Азии. Он появился на самом высоком здании в Загребе и возле небоскребов Flame Towers в Азербайджане, в древнем Баальбеке и на побережье Персидского залива, в долине Теотиукан и древнем городе Петра.
День Флага Украины в разных уголках мира: смотрите видео от МИД
Символ Украины подняли также на воздушном шаре над высокогорным озером Пластира. К съемкам видео присоединились украинцы из таких стран:
- Германия;
- Нидерланды;
- Греция;
- Бельгия;
- Испания;
- Хорватия;
- Азербайджан;
- Австрия;
- Турция;
- Канада;
- Иордания;
- Италия;
- Румыния;
- Казахстан;
- Швейцария;
- Мексика;
- Норвегия;
- Финляндия;
- ЮАР;
- Дания;
- Албания;
- Ирландия;
- США;
- Франция;
- Эстония;
- ОАЭ;
- Чехия;
- Латвия;
- Португалия;
- Ливан.
Празднование Дня Флага Украины: последние новости
- Президент Украины Владимир Зеленский прибыл 23 августа в сердце страны – Черкасскую область, где принял участие в поднятии сине-желтого флага.
- В то же время в Киеве провели торжественную церемонию поднятия Государственного Флага Украины. Он взвился перед зданием парламента.
- Украинские военные присоединились к поздравлениям земляков и подняли флаг на передовой. Государственный символ насквозь пробит осколками от снарядов и пулями, что свидетельствует о несокрушимости украинского народа.
- Жители Тернопольщины и Хмельнитчины 22 августа установили рекорд и развернули между областями 3-километровый сине-желтый флаг.