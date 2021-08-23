Представители украинских общин с дипломатами на разных континентах развернули 30-метровые флаги. Такие цифры не случайны, ведь в 2021 году Украина отмечает 30-летие Независимости.

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Как украинцев поздравили с Днем Флага

Сине-желтый флаг впечатляющих размеров развернули в Европе, Северной Америке, Африке и Азии. Он появился на самом высоком здании в Загребе и возле небоскребов Flame Towers в Азербайджане, в древнем Баальбеке и на побережье Персидского залива, в долине Теотиукан и древнем городе Петра.

День Флага Украины в разных уголках мира: смотрите видео от МИД

Символ Украины подняли также на воздушном шаре над высокогорным озером Пластира. К съемкам видео присоединились украинцы из таких стран:

  • Германия;
  • Нидерланды;
  • Греция;
  • Бельгия;
  • Испания;
  • Хорватия;
  • Азербайджан;
  • Австрия;
  • Турция;
  • Канада;
  • Иордания;
  • Италия;
  • Румыния;
  • Казахстан;
  • Швейцария;
  • Мексика;
  • Норвегия;
  • Финляндия;
  • ЮАР;
  • Дания;
  • Албания;
  • Ирландия;
  • США;
  • Франция;
  • Эстония;
  • ОАЭ;
  • Чехия;
  • Латвия;
  • Португалия;
  • Ливан.

Празднование Дня Флага Украины: последние новости

  • Президент Украины Владимир Зеленский прибыл 23 августа в сердце страны – Черкасскую область, где принял участие в поднятии сине-желтого флага.
  • В то же время в Киеве провели торжественную церемонию поднятия Государственного Флага Украины. Он взвился перед зданием парламента.
  • Украинские военные присоединились к поздравлениям земляков и подняли флаг на передовой. Государственный символ насквозь пробит осколками от снарядов и пулями, что свидетельствует о несокрушимости украинского народа.
  • Жители Тернопольщины и Хмельнитчины 22 августа установили рекорд и развернули между областями 3-километровый сине-желтый флаг.