Представники українських громад із дипломатами на різних континентах розгорнули 30-метрові стяги. Такі цифри не випадкові, адже у 2021 році Україна відзначає 30-річчя Незалежності.
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Як українців привітали з Днем Прапора
Синьо-жовтий прапор вражаючих розмірів розгорнули у Європі, Північній Америці, Африці та Азії. Він замайорів на найвищій будівлі у Загребі та біля хмарочосів Flame Towers в Азербайджані, у стародавньому Баальбеку та на узбережжі Перської затоки, у долині Теотіукан та стародавньому місті Петра.
День Прапора України у різних куточках світу: дивіться відео від МЗС
Символ України підняли також на повітряній кулі над високогірним озером Пластира. До зйомок відео долучились українці з таких країн:
- Німеччина;
- Нідерланди;
- Греція;
- Бельгія;
- Іспанія;
- Хорватія;
- Азербайджан;
- Австрія;
- Туреччина;
- Канада;
- Йорданія;
- Італія;
- Румунія;
- Казахстан;
- Швейцарія;
- Мексика;
- Норвегія;
- Фінляндія;
- ПАР;
- Данія;
- Албанія;
- Ірландія;
- США;
- Франція;
- Естонія;
- ОАЕ;
- Чехія;
- Латвія;
- Португалія;
- Ліван.
Святкування Дня Прапора України: останні новини
- Президент України Володимир Зеленський прибув 23 серпня у серце країни – Черкаську область, де взяв участь у піднятті синьо-жовтого стягу.
- Водночас у Києві провели урочисту церемонію підняття Державного Прапора України. Він замайорів перед будівлею парламенту.
- Українські військові долучилися до привітань земляків та підняли прапор на передовій. Державний символ, наскрізь пробитий уламками від снарядів та кулями, є свідченням незламності українського народу.
- Мешканці Тернопільщини та Хмельниччини 22 серпня встановили рекорд та розгорнули між областями 3-кілометровий синьо-жовтий стяг.