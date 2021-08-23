Представники українських громад із дипломатами на різних континентах розгорнули 30-метрові стяги. Такі цифри не випадкові, адже у 2021 році Україна відзначає 30-річчя Незалежності.

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Як українців привітали з Днем Прапора

Синьо-жовтий прапор вражаючих розмірів розгорнули у Європі, Північній Америці, Африці та Азії. Він замайорів на найвищій будівлі у Загребі та біля хмарочосів Flame Towers в Азербайджані, у стародавньому Баальбеку та на узбережжі Перської затоки, у долині Теотіукан та стародавньому місті Петра.

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Символ України підняли також на повітряній кулі над високогірним озером Пластира. До зйомок відео долучились українці з таких країн:

Німеччина;

Нідерланди;

Греція;

Бельгія;

Іспанія;

Хорватія;

Азербайджан;

Австрія;

Туреччина;

Канада;

Йорданія;

Італія;

Румунія;

Казахстан;

Швейцарія;

Мексика;

Норвегія;

Фінляндія;

ПАР;

Данія;

Албанія;

Ірландія;

США;

Франція;

Естонія;

ОАЕ;

Чехія;

Латвія;

Португалія;

Ліван.

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