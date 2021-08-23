Величезний прапор тримали більше за 3 тисячі людей. за це кожен з них отримав сертифікат про участь у встановленні рекорду.
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Прапор з'єднав 2 області
Величезний стяг розгорнули на кордоні Тернопільщини та Хмельниччини. Його тримали між Скала-Подільською та Гуківською громадою. Представники двох областей зустрілись 22 серпня на мосту через річку Збруч. Тернополяни та хмельничани обмінялись короваями, а після цього почали розгортати прапор.
Люди прийшли цілими сім'ями. До прикладу, Яна Корінець привела свого однорічного сина Платоном. Жінка зізналася, на встановлення рекорду разом із сім’єю приїхали з Київщини.
Нас багато: бабусі, дідусі, брат, сестра, чоловік – теж захотіли встановити рекорд. Це історія, це пам'ять, ми дітей рано підіймали, щоб вони запам‘ятали це в майбутньому,
– пояснила вона.
Люди тримали прапор родинами / Фото "Суспільне"
Як українці встановили новий рекорд
Представниця Книги рекордів України Світлана Леус вручила головам громад диплом про встановлення рекорду. Також усі, хто допомагали тримати стяг, отримали сертифікати про участь у встановленні рекорду:
Перед цим подавалась заявка, створювалась експертна комісія, яка саме визначала, фіксувала, вимірювала. Кількість людей фіксували організатори, шляхом подання заявок, а сьогодні просто вручили диплом про те, що зафіксовано рекорд,
– розповіла пані Леус.
Мешканці Хмельниччини та Тернопільщини потрапили до книги рекордів України / Фото "Суспільне"
Як виникла ідея та що зроблять зі стягом
Голова Гуківської громади Петро Ільницький розповів, ідея зробити такий стяг виникла у січні під час святкування Дня соборності України. Пошиття рекордно великого прапора почали ще навесні місцеві майстрині.
Як розповів голова Скала-Подільської громади Ігор Лобода, надалі найдовший прапор України розділять на менші й використовуватимуть під час державних свят.
"Ці прапори тепер будуть пошиті на 15 сіл, які є у нашій громаді. Зазвичай ми закупляємо прапори по 75 – 80 гривень, а цей нам прапор вийде дешевший на половину,
– сказав Лобода.
За його підрахунками, вартість одного прапора складатиме приблизно 15 гривень.