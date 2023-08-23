Крым не остался без сине-желтого флага в День Государственного Флага Украины. Его установили активисты движения "Желтая лента".

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Крым – это Украина

Над оккупированным полуостровом взвился украинский флаг, установленный на горе Шаан-Кая.



Активисты установили над Крымом флаг Украины / Фото из телеграмм-канала

Активисты движения "Желтая лента" передают поздравления с горы Шаан-Кая, с нашего украинского Крыма, над которым развевается сине-желтое знамя,

– говорится в сообщении.

В сеть попали красноречивые фото украинского флага на этой горе.



Крым тоже празднует День Государственного Знамени / Фото из телеграмм-канала

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