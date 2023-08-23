Крим не залишився без синьо-жовтого стяга у День Державного Прапора України. Його встановили активісти руху "Жовта стрічка".

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Крим – це Україна

Над окупованим півостровом замайорів український прапор, який встановили на горі Шаан-Кая.



Активісти встановили над Кримом прапор України / Фото з телеграм-каналу

Активісти руху "Жовта стрічка" передають вітання з гори Шаан-Кая, з нашого українського Криму, над яким майорить синьо-жовтий прапор,

– мовиться в повідомленні.

У мережу потрапили промовисті фото українського стяга на цій горі.



Крим теж святкує День Державного Прапора / Фото з телеграм-каналу

У Києві теж урочисто підняли прапор