Крим не залишився без синьо-жовтого стяга у День Державного Прапора України. Його встановили активісти руху "Жовта стрічка".
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Крим – це Україна
Над окупованим півостровом замайорів український прапор, який встановили на горі Шаан-Кая.
Активісти встановили над Кримом прапор України / Фото з телеграм-каналу
Активісти руху "Жовта стрічка" передають вітання з гори Шаан-Кая, з нашого українського Криму, над яким майорить синьо-жовтий прапор,
– мовиться в повідомленні.
У мережу потрапили промовисті фото українського стяга на цій горі.
Крим теж святкує День Державного Прапора / Фото з телеграм-каналу
У Києві теж урочисто підняли прапор
- Президент України взяв участь в урочистій церемонії підняття прапора у Києві. Стяг підписали бійці ЗСУ. Також Володимир Зеленський виголосив промову, у якій зазначив, що наш прапор є нашим символом і оберегом.
- Окрім того, президент констатував, що синьо-жовтий стяг обов'язково майорітиме там, де повинен. Тобто на територіях, які поки окуповані, однак невдовзі їх звільнять ЗСУ.
- Український президент згадав, що наші захисники з прапором йдуть у бій, ризикуючи власним життям. За його словами, вони обов'язково дійдуть до нашої перемоги. Водночас держава не повинна забувати героїв.