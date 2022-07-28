Снова ракетный террор, но нас не запугать, – Зеленский поздравил украинцев с Днем государственности

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам, чтобы поздравить с Днем государственности. Он подчеркнул, что, несмотря на очередной рэкетный террор, который произошел утром 28 июля, мы не сдадимся и не опустим рук.

Президент подчеркнул, что Украина – самостоятельное, свободное и неделимое государство. И будет такой всегда.

Днем ранее Готовимся к важным событиям, – Зеленский обратился к украинцам

"Нам точно улыбнется судьба": Обращение Зеленского к украинцам

Глава государства подчеркнул, что нашу большую украинскую семью объединяет семья государственных символов Украины, это три брата: государственный флаг Украины, Государственный Герб и Государственный Гимн. Но "очень важно не только отмечать появление государственности, но и объединяться для ее сохранения".

Глава государства вспомнил слова из гимна и убежден, что нам еще точно улыбнется судьба. Поскольку именно такова судьба украинцев.

Мы думали, что воцарились в своей сторонке, мы кладем душу и тело за нашу свободу. Потому что забыли, что далеко не все враги, как роса на солнце. Но мы не забыли, какого мы рода, а значит нам точно улыбнется судьба. Потому что это наша судьба,

– сказал президент.

Президент опубликовал эмоциональное видео. В нем есть кадры с празднования Дня Независимости 2021 года, кадры с Революции Достоинства и с российско-украинской войны.

Глава ОП Андрей Ермак тоже поздравил украинцев с Днем государственности. Он подчеркнул, что украинцы независимые, свободные, сильные и неделимые, а Украинское государство есть и будет.

Неспокойное утро. Попытка ракетного террора от тех, кто не знает, что такое свобода. Тех, кто избрал рабство и телевизор вместо воли. Они исторически боятся свободных людей, боятся украинцев. Но нам точно улыбнется судьба. Потому что мы сами решаем, какой она будет. Единство, мощь, смелость, успешность – это синонимы украинского государства,

– написал он.

Кроме этого, глава Офиса Президента сказал, что наши враги будут погибать как роса на солнце под ударами нашего оружия.

Как Россия и Беларусь "поздравили" Украину с Днем государственности

Под утро 28 июля с территории Беларуси враг совершил массовый запуск ракет. На украинские города направили одновременно 20 смертоносных снарядов. 9 из них приземлились в лесу возле Гончаровского в Черниговской области.

Всего на Черниговщине этим утром было более 10 прилетов. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Кроме этого, российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Вышгородском районе Киевской области.

Ночью враг дважды ударил по Харькову. Вспыхнули пожары. Также были слышны взрывы в Николаеве, но детальной информации пока нет.

К теме – актуальная информация от Генштаба на 155 день войны: смотрите видео