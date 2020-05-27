День Киева 2020 пройдет онлайн: какие мероприятия запланированы
31 мая Киев будет праздновать 1538 годовщину. Однако, из-за карантина привычных массовых мероприятий в столице не будет, а праздник перенесут в теле- и онлайн-плоскость.
Когда празднуют день Киева
День Киева ежегодно отмечают в последнее воскресенье мая. В этом году праздник совпал и с последним днем весны, а также пришелся на карантин. Ситуация с коронавирусом в Киеве, по критериям Минздрава, уже соответствует нормам, которые позволили смягчить ограничения. Однако, во всей стране до сих пор действует запрет на массовые мероприятия. Поэтому, как сообщают в пресс-службе КГГА, празднования 31 мая проведут в онлайн-формате.
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День Киева онлайн: какая программа
В эфире телеканала "Киев" утром будут идти поздравления из серии тематических сюжетов "Прогулки по Киеву", "Киев, который мы любим", "Портреты" и "Истории";
трансляция "Пробега под каштанами", который в этом году пройдет онлайн, телевикторина.
Столичные коллективы создадут праздничные ролики, которые распространят в соцсетях, на ютуб-каналах, на своих сайтах:
- академический камерный хор "Крещатик" создал хоровую версию песни Игоря Шамо и Дмитрия Луценко "Як тебе не любити, Києве мій!".
- Киевский академический муниципальный духовой оркестр подготовил видеоролик песни "Счастья, добра и любви".
- видеопоздравление песней "Украина – родной край" записал Киевский академический ансамбль украинской музыки "Днепр".
- гала-концерт лауреатов и участников Всеукраинского фестиваля хорового искусства "Песня над Днепром-2020" имени Анатолия Авдиевского покажут на ютуб-канале UA:ESTRADA.TV.
Концерты на День Киева
Радиоконцерты групп [О], "On I Ona", "ADAM", "Нумер 482", "Green Grey" покажут на телеканале "Киев". Также в сети покажут гала-концерт "Мировые шедевры" с участием артистов и оркестра Киевского национального академического театра оперетты.
С балкона фасада театра Киевского академического театра оперы и балета около 20:00 артисты дадут праздничный концерт.