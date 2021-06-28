Конституции– 25: политики, военные и государственные ведомства поздравили украинцев с праздником

В Украине празднуют 25-летие Конституции. Документ приняли 28 июня 1996 года, с тех пор в нем произошло много изменений. Однако всегда есть самые главные слова – суверенность, целостность и неприкосновенность государства.

В соцсетях активно поздравляют друг друга с праздником. Поздравления от украинских политиков и известных деятелей и государственных учреждений – читайте далее в материале.

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Представительство ЕС в Украине

Ведомство обнародовало поздравления с Днем Конституции на своей странице в фейсбуке. Там отметили, что 28 июня – знаковая дата, которая напоминает о давно устоявшихся конституционных традициях Украины – верный признак ее принадлежности к Европе.

"Мы продолжим поддерживать реформы, имеющие целью твердо запечатлеть их в политической, правовой и экономической системе Украины. ЕС остается непоколебимым в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, закрепленных в ее Конституции", – написали в заметке.

Министерство обороны Украины

Минобороны обнародовало видеопоздравление 831 бригады тактической авиации. Военные процитировали различные фрагменты статей из Конституции Украины. В частности, говорили о суверенитете, целостности и неприкосновенности государства.

Поздравление с Днем Конституции от 831 бригады тактической авиации: видео

Верховная Рада

На странице ВР написали, что за 25 лет с момента принятия Конституция претерпевала изменения, но есть принципы, которые остались и должны быть неизменными. В частности, это верховенство права, свобода и демократия, уважение прав и свобод человека.

"Соблюдать их должны все, несмотря на должность или социальный статус. Только так мы сможем построить успешное и процветающее государство", – отметили в заметке.

Политики и известные деятели

• Николай Тищенко

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко в телеграмме отметил, что принятие Конституции 25 лет назад стало новым этапом для демократического развития страны.

"В Конституции Украины закреплены суверенитет и территориальная целостность. Поэтому объединяемся для их сохранения. Будем сшивать Украину вместе! Желаю всем мира, благополучия и справедливости", – призвал нардеп.

• Тарас Креминь

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь напомнил в фейсбуке о том, что лишь с 12 раза парламентариям удалось закрепить в Конституции норму, согласно которой государственный язык в Украине – украинский.

"Помним, защищая символы нашей идентичности – Конституцию, язык, сине-желтый флаг и тризуб, наши границы, – мы создаем настоящее и строим будущее", – подчеркнул Креминь.

• Митрополит Епифаний

Предстоятель Православной церкви Украины призвал чтить права и свободу, но не забывать также об обязанностях и ответственности за все, что делаем.

"Сейчас Украина проходит едва ли не самое тяжелое за время своей независимости испытание войной. Нам как никогда сейчас нужна единство, четкость, последовательность и справедливость Закона", – отметил митрополит.

• Руслан Хомчак

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал приветствие Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Он отметил, что необходимо помнить и чтить подвиг тысяч наших братьев и сестер, которые отдали жизнь за нашу свободу и независимость. По его словам, ВСУ выполнили свой конституционный долг, став на защиту государства в 2014 году.

• Людмила Денисова

Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова отметила, что военная агрессия на Востоке Украины, временная оккупация украинских территорий и пандемия COVID-19 поставили под угрозу реализацию прав, гарантированных Конституцией. Однако Украина сможет вернуть мир, если произойдет консолидация всех сил.

• Денис Шмигаль

Премьер-министр Украины сообщил о возложении цветов к монументу Филиппу Орлику. Также он отметил, что принятие Конституции стало одним из событий, которые навсегда изменили Украину.

"Те основополагающие принципы, которые определяет Конституция Украины, помогают нам держать курс независимого, суверенного, демократического, европейского государства", – добавил премьер.

День Конституции Украины: коротко