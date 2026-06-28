Зеленский поздравил украинцев с Днём Конституции

Ровно 30 лет назад была принята Конституция Украины. Президент Владимир Зеленский поздравил граждан с праздником.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Как президент поздравил украинцев?

Глава государства отметил, что граждане, которые пишут страницы украинской истории, сами наполняют Конституцию жизнью. Зеленский добавил, что украинцы демонстрируют это своими делами, трудом и борьбой.

Наши люди наполняют страницы нашей Конституции – жизнью. Своим примером, своими делами, своим трудом и борьбой ради Украины: суверенной, самостоятельной, демократической, правовой, европейской, мирной и независимой. С Днём Конституции Украины,

– написал Зеленский.

С праздником также поздравил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что на протяжении веков украинцы отстаивали право жить на своей земле, опираясь на закон, справедливость и человеческое достоинство.

Сырский отметил, что каждый военнослужащий ВСУ сегодня стоит на защите Конституции и её ценностей и отстаивает право народа самостоятельно определять своё будущее.

Конституция – это не только права. Это также ответственность и обязанность. Прежде всего – святая обязанность защищать Родину. Чтобы наши дети жили в свободной, демократической и европейской Украине, мы должны отстоять это право сегодня,

– заявил Сирский.

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что за последние 30 лет Украина прошла путь к Конституции как реальному фундаменту обороны, а граждане стали только сильнее.

Наша сила в единстве и в людях, для которых демократия – не просто слово, а способ выживания. Мы доказали: когда под угрозой существует нация, именно человечность становится нашим главным оружием. Мы воюем за право быть собой,

– написал Буданов.

Он также поблагодарил всех, кто не ждёт указаний, а просто выполняет свою работу, а именно: защищает, держит строй и работает на защиту Украины.

Что в Генштабе рассказали о подготовке и принятии Конституции?

В Генеральном штабе ВСУ напомнили об этапах подготовки к принятию Конституции:

Проект Конституции Украины подготовила Конституционная комиссия, в 1992 году его вынесли на всенародное обсуждение, а в октябре 1993-го сформировали окончательный вариант. После почти годичной паузы в ноябре 1994 года была создана новая Конституционная комиссия после досрочных выборов.

8 июня 1995 года между президентом Украины и Верховной Радой был подписан Конституционный договор об организации государственной власти и местного самоуправления на период подготовки новой Конституции.

Накануне принятия, в июне 1996 года, обострилась политическая ситуация. Президент назначил референдум, а Верховная Рада приступила к непрерывному, почти круглосуточному рассмотрению проекта Конституции.

Наиболее острые споры развернулись вокруг государственных символов, языка и статуса Крыма. Впоследствии было принято решение о том, что украинский язык закреплен в качестве единственного государственного, с гарантиями развития языков национальных меньшинств.

28 июня 1996 года в 09:20 была принята Конституция Украины, которая закрепила суверенитет и территориальную целостность государства, а также основные права и свободы граждан. Она определила человека как высшую социальную ценность и установила, что носителем суверенитета и единственным источником власти является народ.