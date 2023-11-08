День, который история Украины точно будет помнить, – Зеленский рассказал о позитиве от ЕС

Владимир Зеленский во время своего традиционного обращения к украинским рассказал о положительных результатах от Еврокомиссии. Глава государства подчеркнул, что Украина заслуживает членства в Евросоюзе.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 ноября положительно оценил решение Еврокомиссии начать переговоры по членству нашего государства в ЕС. Он отметил, что наше государство делает все для этого.

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Зеленский поблагодарил за веру в Украину

Глава государства выразил благодарность президенту Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен и ее коллегам за то, что они всегда искренне верили и продолжают верить в Украину.

Наш народ заслуживает быть в Европейском Союзе вместе со всеми свободными народами нашей Европы. И мы все для этого делаем. Я уверен, что нет альтернативы тому, чтобы границы демократической Европы соответствовали границам Европейского Союза,

– подчеркнул президент.

По его словам, это является политической защитой для наших общих ценностей, экономической безопасностью и одной из ключевых гарантий мира и свободы на континенте.

Обращение Зеленского от 8 ноября: смотрите видео



Украина работает над получением членства в ЕС

Зеленский сообщил, что Украина ожидает решения Европейского совета в декабре по переговорам. По его словам, государство уже подготовилось к этому решению. Зеленский назвал членство в ЕС топовым приоритетом Украины. Он подчеркнул, что наша страна выполняет свою часть работы, а также поблагодарил всех в Украине, кто этому помогает.

Конечно, уже понимаем, какие наши шаги нужны дальше, чтобы двигаться уже после решения Европейского совета и приближать ключевую цель – само вступление нашего государства в ЕС. Украинская свобода, украинские институты, наш общий европейский дом будут становиться только сильнее,

– сказал глава государства.

Украинский лидер заявил, что госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова передала ему отчет от Еврокомиссии. По его словам, уже состоялись совещания с представителями правительства и Верховной Рады относительно тех законопроектов и реформ, которые являются основными для трансформации Украины и ее движения в ЕС. Он выразил надежду, что Еврокомиссия как можно скорее начнет реализацию своей части совместной работы по оценке соответствия украинского законодательства праву ЕС.

Зеленский также 8 ноября принял указ о подготовке переговорного процесса с ЕС. Он отметил, что Украина подойдет к ожидаемым шагам абсолютно подготовленной.

Зеленский переговорил с Санду

Глава государства пообщался с президентом Молдовы Маей Санду. Он поздравил коллегу с решением Еврокомиссии насчет её страны. По его словам, оба государства будут координировать шаги в движении в ЕС. Зеленский подчеркнул, что для Украины и Европы важно, чтобы Молдова была максимально успешной и стабильной, и пообещал помочь в этом.

Украина эвакуирует людей из Газы

Зеленский сообщил, что уже спасены 40 украинских граждан из Сектора Газа. Также Украина помогла Молдове спасти оттуда 36 своих граждан. Глава государства поблагодарил ГУР и МИД Украины, которые занимаются этим вопросом.

Зеленский переговорил с Зурабишвили

Владимир Зеленский и Саломе Зурабишвили провели переговоры. Украинский лидер поздравил президента Грузии с положительными новостями от Еврокомиссии. Глава государства подчеркнул, что Украина искренне поддерживает Грузию и ее независимость, а также желает этому государству восстановить свою территориальную целостность. В ходе разговора Зеленский призвал Тбилиси проявить гуманность к Михаилу Саакашвили и подчеркнул, что его жизнь имеет значение.

Зеленский встретился с министром транспорта США

В эту среду Украину посетил министр транспорта США Питер Буттиджедж. Владимир Зеленский провел с ним встречу, в ходе которой они обсудили развитие нашей инфраструктуры, восстановление Украины, а также усиление существующих и создание новых связей с миром. Зеленский поблагодарил американского министра за понимание нашей страны.

Зеленский переговорил с премьер-министром Японии

Президент Украины и глава японского правительства Фумио Кисида провели телефонные переговоры. Они обсудили дальнейшие дипломатические и экономические шаги, а также шаги по безопасности. Зеленский поблагодарил премьер-министра Японии за помощь Украине и лидерство его государства в защите международного права. Глава государства отметил, что Япония находится среди тех, кто делает больше всего для поддержания нашей свободы.

В заключение Зеленский сообщил, что сегодня он пообщался со студентами университетов Мексики, которые искренне интересуются Украиной и желают знать правду о нашей стране и полномасштабном вторжении России. Он напомнил, что Мексика была представлена на недавней встрече советников по Формуле мира.

Президент Украины поблагодарил всех страны мира, которые нам помогают. Также он выразил благодарность украинцам, которые сражаются и работают ради нашего государства. Отдельно Зеленский выделил украинских воинов и поблагодарил их за каждый шаг и за их силу, которая позволяет Украине жить.