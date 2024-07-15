Как Владимир Великий Киевскую Русь крестил: история памятной даты

Ежегодно 15 июля украинцы отмечают важную дату – День крещения Киевской Руси. В церкви сегодня чтят память святого равноапостольного великого князя Владимира, который крестил государство в 988 году на реке Почайна.

Указ о введении такого государственного праздника в 2008 году издал тогдашний Президент Украины Виктор Ющенко. Это важный день, когда говорят об истории и соборности нашего государства, единстве украинского народа. Сначала событие праздновали 28 июля. Однако в 2023 году Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, поэтому дата изменилась, пишет 24 Канал.

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День крещения Киевской Руси: история

Великий киевский князь Владимир сначала был язычником. Однако однажды в 30-летнем возрасте он решил стать христианином. Произошло это в Византии, поскольку тогда эта страна была самой мощной в мире. Правитель понимал – если окрестить Киевскую Русь, то улучшатся связи между европейскими государствами. Говорят, что Владимир выбирал между христианством, исламом и иудаизмом и даже приглашал к себе посланников от этих религий.

Жителей Киева окрестили в реке Почайна. Через некоторое время христианскую веру приняли и в других городах Киевской Руси. Однако некоторым людям сначала было сложно отречься от язычества. На протяжении многих веков местное население придерживалось определенных традиций, от которых не хотелось отказываться.

Крещение Киевской Руси / Фото Укринформ

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Кто такой Владимир Великий

Владимир Святославич был родом из династии Рюриковичей и родился где-то в 958 году. Править Киевской Русью он начал после смерти отца, держал власть в своих руках с 980 до 1015 года. После крещения князь популяризировал христианство, кроме того, мужчина построил немало монастырей и церквей. Во время правления Владимира Великого государство сильно развилось и получило значительное влияние в мире.

Князь киевский был хорошим дипломатом, что помогало ему улучшать внешние связи и политические дела. Больше всего он развивал отношения с Византией и странами Востока. Во времена Владимира было решено немало экономических проблем, которые, в частности, были связаны с торговлей. Этот государственный деятель навсегда вошел в историю Украины, обогатил ее культуру и влияние своими решениями и хорошим правлением.