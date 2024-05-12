Поздравления с Днем матери: невероятные стихи, проза и картинки для самых родных женщин

Дорогие матери, поздравляем вас с праздником! Желаем всего наилучшего, пусть сбываются самые заветные мечты, улыбка никогда не исчезает с лица, а слезы на глазах появляются только от счастья. Спасибо за то, что вы делаете для своих детей.

По случаю волшебного праздника LifeStyle 24 собрал лучшие поздравления в прозе, стихах и картинках. Подарите своим мамам сегодня незабываемые эмоции.

Не пропустите Любим и благодарим за все: оригинальные и красивые картинки-поздравления с Днем матери

Поздравления с Днем матери в стихах

В цей день прекрасний, навесні

Я найріднішу привітаю,

Ту, що життя дала мені.

Тепла і ласки побажаю!



А ще здоров’я й доброти,

Багато гарних й ніжних квітів.

Найкраща, мамо, тільки ти,

І найкрасивіша у світі!

***

Хай молодість твоя ще довго квітне,

Нехай усмішка сяє на вустах.

І лиш хороше, лагідне, привітне

Тобі в житті перетинає шлях.

Щастя хай веселкою сміється,

Квіти квітнуть на твоїм путі,

В радості, здоров'ї серце б'ється,

Мрії всі збуваються в житті!

Поздравления с Днем матери / Фото forumsmile.com.ua

***

Дякую, мамо, за ніжні долоні,

Ласку, турботу, ночі безсонні,

Спасибі за всі ті пісні, що співала,

Бажаю, щоб сліз твої очі не знали.



Щоб завжди була ти щаслива, здорова,

У твоєму житті, щоб було все чудово.

Ти – наймиліша, завжди будь із нами!

Цілую тебе і вітаю з Днем мами!

***

Любу мою матусю

Зі святом я вітаю,

Щоб усе в житті збулося

Щиро я бажаю!

Будь здорова та щаслива,

Смутку зовсім ти не знай,

Будь завжди така ж вродлива,

Наче квітка, розквітай!

***

Будь завжди весела й добра,

При потребі будь хоробра

Працьовита, не ледаща,

Серед всіх жінок – найкраща.

З дітьми строга будь, й ласкава,

Гарна будь, як тая пава,

Не однакова будь – різна,

А для нас всіх – тільки ніжна.

Поздравления с Днем матери / Фото Eva Blog

Вау С Днем матери, самая родная: подборка трогательных картинок-поздравлений по случаю праздника

Поздравления с Днем матери в прозе

Дорогая мама! По случаю праздника мы хотим сказать, что очень тебя любим и благодарим за то, что всегда рядом. Ты – наша лучшая подруга, советчица и самый важный человек в жизни. Ты учишь нас любить, понимать и быть добрыми. Мы очень счастливы, что имеем тебя, и обещаем также всегда поддерживать. Целуем, любим и обнимаем, (имена детей)

***

Дорогая мамочка, пусть этот день принесет тебе море радости, улыбок и приятных сюрпризов! Спасибо за безграничную любовь и заботу. Ты – моя настоящая героиня! С самыми теплыми пожеланиями, (имя ребенка).

***

Мы счастливы, что имеем такую замечательную маму, которая всегда рядом во всех жизненных ситуациях. Твои сила, мудрость и любовь вдохновляют нас каждый день. Желаем радости, счастья, любви и много улыбок. С Днем матери!

Поздравления с Днем матери / Фото Freepik

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С Днем матери, самая родная! Хочу поблагодарить тебя за безграничную любовь и заботу. Ты – мой источник силы и вдохновения, твое присутствие в жизни – самый большой подарок. Пусть каждый день будет наполнен радостью, любовью и счастливыми моментами. Очень тебя люблю!

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Мама, ты – наша лучшая поддержка и самый верный друг. Твоя любовь безгранична, а мудрость – неоценима. Желаем успехов во всех делах, всегда будем верить в тебя и поддерживать. С Днем матери!