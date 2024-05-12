Поздравления с Днем матери: невероятные стихи, проза и картинки для самых родных женщин
Дорогие матери, поздравляем вас с праздником! Желаем всего наилучшего, пусть сбываются самые заветные мечты, улыбка никогда не исчезает с лица, а слезы на глазах появляются только от счастья. Спасибо за то, что вы делаете для своих детей.
По случаю волшебного праздника LifeStyle 24 собрал лучшие поздравления в прозе, стихах и картинках. Подарите своим мамам сегодня незабываемые эмоции.
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Поздравления с Днем матери в стихах
В цей день прекрасний, навесні
Я найріднішу привітаю,
Ту, що життя дала мені.
Тепла і ласки побажаю!
А ще здоров’я й доброти,
Багато гарних й ніжних квітів.
Найкраща, мамо, тільки ти,
І найкрасивіша у світі!
***
Хай молодість твоя ще довго квітне,
Нехай усмішка сяє на вустах.
І лиш хороше, лагідне, привітне
Тобі в житті перетинає шлях.
Щастя хай веселкою сміється,
Квіти квітнуть на твоїм путі,
В радості, здоров'ї серце б'ється,
Мрії всі збуваються в житті!
***
Дякую, мамо, за ніжні долоні,
Ласку, турботу, ночі безсонні,
Спасибі за всі ті пісні, що співала,
Бажаю, щоб сліз твої очі не знали.
Щоб завжди була ти щаслива, здорова,
У твоєму житті, щоб було все чудово.
Ти – наймиліша, завжди будь із нами!
Цілую тебе і вітаю з Днем мами!
***
Любу мою матусю
Зі святом я вітаю,
Щоб усе в житті збулося
Щиро я бажаю!
Будь здорова та щаслива,
Смутку зовсім ти не знай,
Будь завжди така ж вродлива,
Наче квітка, розквітай!
***
Будь завжди весела й добра,
При потребі будь хоробра
Працьовита, не ледаща,
Серед всіх жінок – найкраща.
З дітьми строга будь, й ласкава,
Гарна будь, як тая пава,
Не однакова будь – різна,
А для нас всіх – тільки ніжна.
Вау С Днем матери, самая родная: подборка трогательных картинок-поздравлений по случаю праздника
Поздравления с Днем матери в прозе
Дорогая мама! По случаю праздника мы хотим сказать, что очень тебя любим и благодарим за то, что всегда рядом. Ты – наша лучшая подруга, советчица и самый важный человек в жизни. Ты учишь нас любить, понимать и быть добрыми. Мы очень счастливы, что имеем тебя, и обещаем также всегда поддерживать. Целуем, любим и обнимаем, (имена детей)
***
Дорогая мамочка, пусть этот день принесет тебе море радости, улыбок и приятных сюрпризов! Спасибо за безграничную любовь и заботу. Ты – моя настоящая героиня! С самыми теплыми пожеланиями, (имя ребенка).
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Мы счастливы, что имеем такую замечательную маму, которая всегда рядом во всех жизненных ситуациях. Твои сила, мудрость и любовь вдохновляют нас каждый день. Желаем радости, счастья, любви и много улыбок. С Днем матери!
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С Днем матери, самая родная! Хочу поблагодарить тебя за безграничную любовь и заботу. Ты – мой источник силы и вдохновения, твое присутствие в жизни – самый большой подарок. Пусть каждый день будет наполнен радостью, любовью и счастливыми моментами. Очень тебя люблю!
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Мама, ты – наша лучшая поддержка и самый верный друг. Твоя любовь безгранична, а мудрость – неоценима. Желаем успехов во всех делах, всегда будем верить в тебя и поддерживать. С Днем матери!