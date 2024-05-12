З нагоди чарівного свята LifeStyle 24 зібрав найкращі привітання у прозі, віршах та картинках. Подаруйте своїм матусям сьогодні незабутні емоції.
Не пропустіть Любимо і дякуємо за все: оригінальні та красиві картинки-привітання з Днем матері
Привітання з Днем матері у віршах
В цей день прекрасний, навесні
Я найріднішу привітаю,
Ту, що життя дала мені.
Тепла і ласки побажаю!
А ще здоров’я й доброти,
Багато гарних й ніжних квітів.
Найкраща, мамо, тільки ти,
І найкрасивіша у світі!
***
Хай молодість твоя ще довго квітне,
Нехай усмішка сяє на вустах.
І лиш хороше, лагідне, привітне
Тобі в житті перетинає шлях.
Щастя хай веселкою сміється,
Квіти квітнуть на твоїм путі,
В радості, здоров'ї серце б'ється,
Мрії всі збуваються в житті!
Привітання з Днем матері / Фото forumsmile.com.ua
***
Дякую, мамо, за ніжні долоні,
Ласку, турботу, ночі безсонні,
Спасибі за всі ті пісні, що співала,
Бажаю, щоб сліз твої очі не знали.
Щоб завжди була ти щаслива, здорова,
У твоєму житті, щоб було все чудово.
Ти – наймиліша, завжди будь із нами!
Цілую тебе і вітаю з Днем мами!
***
Любу мою матусю
Зі святом я вітаю,
Щоб усе в житті збулося
Щиро я бажаю!
Будь здорова та щаслива,
Смутку зовсім ти не знай,
Будь завжди така ж вродлива,
Наче квітка, розквітай!
***
Будь завжди весела й добра,
При потребі будь хоробра
Працьовита, не ледаща,
Серед всіх жінок – найкраща.
З дітьми строга будь, й ласкава,
Гарна будь, як тая пава,
Не однакова будь – різна,
А для нас всіх – тільки ніжна.
Привітання з Днем матері / Фото Eva Blog
Вау З Днем матері, найрідніша: підбірка зворушливих картинок-привітань з нагоди свята
Привітання з Днем матері у прозі
Дорога мамо! З нагоди свята ми хочемо сказати, що дуже тебе любимо та дякуємо за те, що завжди поруч. Ти – наша найкраща подруга, порадниця та найважливіша людина у житті. Ти вчиш нас любити, розуміти та бути добрими. Ми дуже щасливі, що маємо тебе, і обіцяємо також завжди підтримувати. Цілуємо, любимо та обіймаємо, (імена дітей)
***
Люба матусю, нехай цей день принесе тобі море радості, усмішок та приємних сюрпризів! Дякую за безмежну любов і турботу. Ти – моя справжня героїня! З найтеплішими побажаннями, (ім'я дитини).
***
Ми щасливі, що маємо таку чудову маму, яка завжди поруч у всіх життєвих ситуаціях. Твої сила, мудрість і любов надихають нас кожен день. Бажаємо радості, щастя, любові та багато усмішок. З Днем матері!
Привітання з Днем матері / Фото Freepik
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З Днем матері, найрідніша! Хочу подякувати тобі за безмежну любов і турботу. Ти – моє джерело сили й натхнення, твоя присутність у житті – найбільший подарунок. Нехай кожен день буде наповнений радістю, коханням та щасливими моментами. Дуже тебе люблю!
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Мамо, ти – наша найкраща підтримка і найвірніший друг. Твоя любов безмежна, а мудрість – неоціненна. Бажаємо успіхів у всіх справах, завжди будемо вірити у тебе та підтримувати. З Днем матері!