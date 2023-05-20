По состоянию на сегодняшний день в рядах ВСУ Украину защищают около 60 000 женщин, 42 000 – военнослужащие. К тому же 5 000 женщин находятся на передовой, информирует 24 Канал.

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Вернувшихся из плена мам-военных поздравили с Днем матери

В рядах отряда "Азов" несли службу женщины, сделавшие сознательный непростой выбор. Для россиян они – опасные преступники, а для украинцев – героини, для близких – дочери, сестры, жены и мамы.

Поэтому ко Дню матери вернувшимся из плена мамам-военным подарили боксы красоты от EVA. Еще 10 боксов ждут владелиц, которые, к сожалению, пока не вернулись домой. Надеемся, что их освободят как можно быстрее.

Мамочек-военных поздравили с Днем матери / фото из соцсетей

Как украинские защитники поздравляли самых родных с Днем матери