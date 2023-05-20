Станом на сьогодні у лавах ЗСУ Україну захищають близько 60 000 жінок, 42 000 – військовослужбовиці. До того ж 5 000 жінок перебувають на передовій, інформує 24 Канал.
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Матусь-військових, які повернулися з полону, привітали із Днем матері
У лавах загону "Азов" несли службу жінки, які зробили свідомий непростий вибір. Для росіян вони – небезпечні злочинці, а для українців – героїні, для близьких – доньки, сестри, дружини і мами.
Тому до Дня матері мамам-військовим, що повернулись з полону, подарували бокси краси від EVA. Ще 10 боксів чекають на власниць, які, на жаль, поки не повернулись додому. Сподіваємось, що їх звільнять якнайшвидше.
Матусь-військових привітали із Днем матері / фото із соцмереж
Як українські захисники вітали найрідніших з Днем матері
- Головнокомандувач України Валерій Залужний зазначив, що захоплюється героїзмом та силою духу українських матерів, їхньою самовідданістю та готовністю прихилити небо для своїх дітей.
- Військові України у цей день висловили свою любов до найрідніших. Вони подякували матусям за подароване життя та прищеплену любов до Батьківщини, за переживання, очікування та молитви. А також закликали спати вночі спокійно, адже особисто оберігають від ворога.
- У Командуванні об'єднаних сил ЗСУ подякували матерям за те, що вони "виплекали справжніх, вірних синів та доньок своєї Батьківщини, що сьогодні зі зброєю в руках мужньо захищають рідну землю від російського агресора".